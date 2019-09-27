親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

【即時短評】警政署一國兩制 彰化縣留不住警官

ETF被贖回行情就下跌？0050規模爆減 台股還撐住

2019-09-27 22:41經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

面對全球ETF快速成長，市場開始流傳ETF將重擊市場的流言，其中一種說法是，ETF一旦遭大幅贖回，就會導致市場崩盤，但內行人都知道，ETF流動性和成分證券表現不必然有關，最近台股就出現一個例子：元大台灣50（00050）被外資贖回，台股卻在高檔屹立不搖。

根據元大投信官網，元大台灣50買盤在本周出現罕見的淨流出，上周五（20日）該基金規模還有千億元，忽在本周驟減到今天僅剩662億元，減少金額達338億元，期間外資減持台灣50將近40萬張，導致規模創下今年來單周最大的減少金額。

若不論一張台灣50可換出多少權值股，只算台積電，目前台灣50有36%的部位都買台積電，也就是338億元當中，必須將其中的121億元配置到台積電，假如市場流言為真，也就是ETF規模下滑便會導致股價波動，理論上應有一隻不知名的「手」不斷調節台積電，而且百億元的金額足以造成股價重挫。

但事實並非如此，台積電本周展現前所未見的漲勢，今（27）日還創下新高價，並帶動大盤超抗跌；以本周加權指數下跌0.9%，也遠不及元大台灣50規模減少了33%。

其中的關鍵在於，元大台灣50交易開放「實物申贖」，外資調節多借道初級市場贖回，因此不對行情產生任何影響。

所謂實物申贖，顧名思義是投資人和投信公司進行申購或贖回，皆以ETF籌碼和個股等實物從事交易，以外資最近比較常「贖回」來說，外資是拿很多張台灣50，向投信換回50檔權值股，反之，「申購」是拿一籃子的股票換出ETF。

因此外資這波贖回，主要是換出很多權值股，若外資不賣出這些股票，股價不會下跌。從這部分也可見，實物申贖的ETF不直接影響成分股，假如個股波動，是來自拿到股票的投資人本身的買賣操作。

在台股中，另有不少連結台股的ETF是現金申贖，交易上是以現金換ETF，當基金規模縮減，投信就必須賣股票。不過現今在台灣的大規模ETF，如元大台灣50、元大高股息等，運作上多考量行情影響，而採實物申贖。

所以市場盛傳，ETF規模下滑一定會讓行情下跌，不見得正確，ETF的申贖機制就是原因之一。

另外值得注意是，ETF投資人也多有居高思危、大跌抄底的逆市思維，如近期台股高檔，元大台灣50在行情明顯重挫前，規模已見下滑，影響性遠不及主動買盤遇到重大利空的大幅拋售。

元大台灣50在本周遭外資贖回，規模降到662億元，但台股還撐在高檔。元大投信官網
元大台灣50在本周遭外資贖回，規模降到662億元，但台股還撐在高檔。元大投信官網
分享

ETF台積電元大投信

相關新聞

台積電7奈米爆發！營收旺季更旺 市值一舉突破7兆大關

2019-09-27 11:38

禁售令豁免恐沒了／華為概念股 臉綠了

2019-09-27 14:24

權王目標價 4外資挺上300元概念股樂

2019-09-27 14:24

研調示警 面板恐一路淡到明年Q1

2019-09-27 14:16

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:29

外資Q3以來賣超464.67億 買超最愛前10檔出列

2019-09-27 11:04

台積電股價飆272.5元歷史新高 市值衝破7兆同創新高

2019-09-27 09:25

汽車股七精兵 催油門

2019-09-27 00:45

低基期傳產股 亮點

2019-09-27 00:43

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

高通攻穿戴 台系鏈樂

2019-09-26 23:54

被動元件大單湧現 Q4市況不淡

2019-09-26 23:39

就市論勢／鏡頭模組、無線耳機 靚

2019-09-25 23:38

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

就市論勢／運輸、食品 防禦力強

2019-09-23 23:46

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

被動元件股補漲 法人：想追先看基本面

2019-09-26 19:01
看更多

熱門文章

被動元件大單湧現 Q4市況不淡

2019-09-26 23:39

台積電股價飆272.5元歷史新高 市值衝破7兆同創新高

2019-09-27 09:25

外資Q3以來賣超464.67億 買超最愛前10檔出列

2019-09-27 11:04

低基期傳產股 亮點

2019-09-27 00:43

台積目標價 超過300元

2019-09-26 23:37

旺宏奪美機上盒大單 法人看好Q3營運

2019-09-26 23:54

汽車股七精兵 催油門

2019-09-27 00:45

亞泥 今年獲利拚新高

2019-09-26 23:54

國巨、華新 集團作帳行情燒

2019-09-27 01:02

禁售令豁免恐沒了／華為概念股 臉綠了

2019-09-27 14:24

台積電7奈米爆發！營收旺季更旺 市值一舉突破7兆大關

2019-09-27 11:38

OPPO推新機 聯發科受惠

2019-09-26 23:54

台燿、寶雅 法人力挺

2019-09-27 00:47

台股開高走低下跌42點收10,829 周線終止連五紅

2019-09-27 13:46

拿到美國機上盒大單 旺宏逆勢揚

2019-09-27 14:24

智伸科30日暫停交易 重大訊息待公布

2019-09-27 18:00

高通攻穿戴 台系鏈樂

2019-09-26 23:54

嘉彰 今年EPS挑戰5元

2019-09-26 23:54

日系外資喊減碼 調降世界先進目標價至55元

2019-09-27 12:51

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

佳世達 進入聚碩董事會

2019-09-26 23:54

安防產品出貨優於預期 晶相光營收拚增20％

2019-09-26 23:54

中裕愛滋新藥TMB-355 獲歐盟上市核准

2019-09-27 09:49

投信本季獨買超113.06億 買超這幾檔最多

2019-09-27 11:29

美光盤後慘跌近7% 南亞科記憶體族群同挫

2019-09-27 10:45

特斯拉上海廠年底交車 貿聯下半年車用線束拉貨旺

2019-09-27 11:57

營收潛力股 法人搶買

2019-09-27 19:28

被動元件市況回溫 國巨華新科第4季業績看穩

2019-09-27 10:20

旺宏19奈米SLC NAND攻進美國機上盒市場 股價逆勢上漲

2019-09-27 11:32

研調示警 面板恐一路淡到明年Q1

2019-09-27 14:16

樺漢西進 設投資公司

2019-09-26 23:54

華新科、信昌電 認購夯

2019-09-26 23:34

明安 強攻碳纖維複材

2019-09-26 23:55

權王目標價 4外資挺上300元概念股樂

2019-09-27 14:24

愛滋新藥歐盟核准上市 中裕開出慶祝行情

2019-09-27 14:24

台指期 外資加碼多單

2019-09-27 00:56

外資轉賣超 面板雙虎友達、群創股價下挫

2019-09-27 13:08

豐興、東鋼 調降廢鋼價

2019-09-26 23:54

安碁拓海外 首站泰國

2019-09-26 23:55

外資持股衝今年高點 光洋科逆勢開紅

2019-09-27 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top