ETF被贖回行情就下跌？0050規模爆減 台股還撐住

2019-09-27 22:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



面對全球ETF快速成長，市場開始流傳ETF將重擊市場的流言，其中一種說法是，ETF一旦遭大幅贖回，就會導致市場崩盤，但內行人都知道，ETF流動性和成分證券表現不必然有關，最近台股就出現一個例子：元大台灣50（00050）被外資贖回，台股卻在高檔屹立不搖。

根據元大投信官網，元大台灣50買盤在本周出現罕見的淨流出，上周五（20日）該基金規模還有千億元，忽在本周驟減到今天僅剩662億元，減少金額達338億元，期間外資減持台灣50將近40萬張，導致規模創下今年來單周最大的減少金額。

若不論一張台灣50可換出多少權值股，只算台積電，目前台灣50有36%的部位都買台積電，也就是338億元當中，必須將其中的121億元配置到台積電，假如市場流言為真，也就是ETF規模下滑便會導致股價波動，理論上應有一隻不知名的「手」不斷調節台積電，而且百億元的金額足以造成股價重挫。

但事實並非如此，台積電本周展現前所未見的漲勢，今（27）日還創下新高價，並帶動大盤超抗跌；以本周加權指數下跌0.9%，也遠不及元大台灣50規模減少了33%。

其中的關鍵在於，元大台灣50交易開放「實物申贖」，外資調節多借道初級市場贖回，因此不對行情產生任何影響。

所謂實物申贖，顧名思義是投資人和投信公司進行申購或贖回，皆以ETF籌碼和個股等實物從事交易，以外資最近比較常「贖回」來說，外資是拿很多張台灣50，向投信換回50檔權值股，反之，「申購」是拿一籃子的股票換出ETF。

因此外資這波贖回，主要是換出很多權值股，若外資不賣出這些股票，股價不會下跌。從這部分也可見，實物申贖的ETF不直接影響成分股，假如個股波動，是來自拿到股票的投資人本身的買賣操作。

在台股中，另有不少連結台股的ETF是現金申贖，交易上是以現金換ETF，當基金規模縮減，投信就必須賣股票。不過現今在台灣的大規模ETF，如元大台灣50、元大高股息等，運作上多考量行情影響，而採實物申贖。

所以市場盛傳，ETF規模下滑一定會讓行情下跌，不見得正確，ETF的申贖機制就是原因之一。