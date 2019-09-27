營收潛力股 法人搶買

2019-09-27 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



【記者趙于萱／台北報導】台股下周迎接9月、第3季雙重結算，加上美中將重啟談判，大盤震盪機率高，所幸景氣彈升，市場普遍看好9月營收，以台積電（2330）、儒鴻等為首，相關半導體、手機供應鏈、金九銀十及運動概念股，具潛力表現並獲法人欽點，建議優先關注。

萬寶投顧總經理蔡明彰及日盛投顧協理鐘國忠指出，台股目前面臨高檔壓力，法人結帳更加加劇個股波動，不過國際資金回流，下檔政府買盤撐場，要大跌也不易，此時應藉機汰弱留強，伺機換進潛力股。

蔡明彰表示，因大陸半導體「去美化」，IC設計股訂單不斷，台積電產能爆滿，押寶業績不可缺半導體類股；鐘國忠指出，費半指數創新高，有利半導體動能，蘋果、華為拉貨助攻手機供應鏈、金九銀十及Nike帶旺運動概念股，9月處旺季，也具備關注價值。

搭配三大法人動向及各公司7、8月營收動能，本周除了股價剛創高的台積電吸金，製鞋大廠寶成、PCB的華通、封測廠日月光投控、IC設計／封測的義隆、京元電等，以及蘋概股的鴻海、可成也湧現卡位買盤。

投顧指出，寶成大客戶Nike Air Max React 270／Max 200系列成長明確，跑步鞋Air Sole也嶄露頭角，2019年度3、4季到2020年第1季表現逐季看升，寶成下半年動能無虞，全年營收有望較去年增加一成以上。

華通8月營收創高，產能一路滿載，大型投顧調查，華通9月起美系客戶NB、Tablet貢獻將增加，有望不輸8月；第4季則拜美、中手機拉貨，預估營收持平本季表現、僅小減3%，全年獲利挑戰年增兩成。

義隆獲法人點名具四大利基，包括觸控IC產線成長幅度擴大、搶進商用Touch Pad／Touch Screen、高單價指紋辨識新品預備出貨，以及子公司受惠去美化已轉盈，9月營收可望再創新高，單季營收、EPS分別獲上修到26.1億元、1.9元。