元大人壽通過現增140億元 增資後資本適足率高達705%

2019-09-27 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



元大人壽今（27）日董事會通過現金增資140億元，增資後資本額將從97.3億元增加到237.3億元，資本適足率將到705%。元大人壽2018年度由虧轉盈，年度獲利2.77億元，本次增資將對業務擴充發展注入更大能量。同時元大壽也特別澄清，此次增資並非為因應IFRS17的資本缺口。

元大人壽表示，2019年1年~8月營收較去（2018）年同期成長25%，6月底經會計師核閱之資本適足率為327%，淨值比為5.37%，均遠高於主管機關現行對壽險業者資本要求。但考量元大人壽因自身業務持續增長衍生之資本需求，且為響應主管機關「晴天先積糧」的政策，及降低頻繁分次增資造成的各項作業成本，故元大金控將增資金額一次提高到140億元。

元大金控透過證券及銀行的穩健成長，現已發展為國內唯一的證券、銀行雙引擎金控，為持續推升集團整體經營綜效，故透過跨子公司間進行最有效益的資源重分配，將金控旗下元大證金售予元大證券，釋出可用資本。

元大金控考量壽險為未來重要策略發展業務，在確保各項財務指標(雙重槓桿比、負債淨值比等)均維持穩健水準下，對元大人壽挹注資本，以支持其財務及業務發展，期能在現行之證券、銀行雙引擎下，發展壽險為第三具獲利引擎。

元大人壽強調，本次增資金額140億元，是金控以其可運用之資源提供人壽中長期業務發展所需，並非人壽依IFRS17國際會計準則所計算之資本缺口。因目前IFRS17尚在導入階段，各施行細則尚未完全確定，現階段尚無法精確估算IFRS17之衝擊，惟元大人壽接軌工作執行進度皆依主管機關進度施行。