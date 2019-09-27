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外資單日買超台積電19,173張 股價、市值齊創新高

2019-09-27 17:29經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股權王台積電受惠外資再度調升目標價，今股價強勢創新高，市值衝破7兆元。 圖／聯...
台股權王台積電受惠外資再度調升目標價，今股價強勢創新高，市值衝破7兆元。 圖／聯合報系資料照片
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台積電(2330)今(27)日收在272元，上漲4元，漲幅1.49%，市值增至7兆530.68億元，股價及市值雙雙創下歷史新高；統計外資單日買超台積電19,173張，居買超個股之冠，第3季以來，外資合計買超台積電13萬8,602張，本季來股價漲幅13.81%。

台積電7奈米產能爆滿，法人預估台積電7奈米滿載的情況將可一路持續到明年5奈米推出時，預估第4季營收可望季增雙位數，多家外資喊買台積電，其中有4家外資目標價超過300元介於310~325元。

台積電8月合併營收1,061.18億元，月增25.2%，年增16.5%，創下歷史新高，累計前8月合併營收6,505.78億元，年增0.6%；法人預估9月營收可能微幅下滑，但第3季營收可望優於財測，且再創單季歷史新高，全年合併營收連續2年站穩兆元以上，外資更進一步看好第4季營運。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

外資喊買台積電及上調目標價，買盤力道積極，台積電今日股價開高走高，一度拉升至272.5元，終場收在272元，單日市值增加1,037.21億元，市值再站上7兆元，達7兆530.68億元，統計外資買超19,173張，投信買超1,032張，自營商賣超190張，三大法人合計買超20,015張。

外資第3季以來合計賣超台股442.32億元，但是台積電則是買超居多，合計買超13萬8,602張，另外，投信本季來也是買超台積電，合計買超13,718張，但自營商則是賣超8,634張，合計本季來三大法人買超台積電14萬3,686張，台積電股價創下歷史新高，本季以來漲幅達13.81%。

台積電營收

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