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元大期貨 9月30日獨家發行富櫃牛熊權

2019-09-27 15:56經濟日報 記者周克威╱即時報導

元大期貨（6023）響應主管機關於9月30日推出的美國那斯達克100以及富櫃200指數期貨，將同步於交易平台上架兩檔新商品，此外更獨家發行「富櫃牛熊權」，希望透過多元金融商品，滿足不同類型投資人需求。

元大期貨表示，富櫃200指數代表櫃買市場中，市值及流動性最佳的200檔上櫃股票，可有效追蹤台灣中小型股票漲跌變化，並考量現行櫃買市場以自然人參與比例較高，因此元大期貨槓桿交易商秉持創新金融精神，繼先前發行台股牛熊權商品後，再次推出以富櫃200指數為連結標的、千元低交易門檻的「富櫃牛熊權」商品，成為新手、小資族進入期權市場的入門磚。

元大期貨發行的富櫃牛熊權商品，屬於日內型的股權選擇權，包含的特色，一、直接連結標的指數漲跌幅，交易結果一目瞭然；二、屬於買入選擇權，投資風險有限；三、依指數漲跌走勢，看漲買牛看跌買熊，多空皆可操作；四、投資門檻只需千元即可進場交易。在交易方面，富櫃牛熊權可運用期貨與現貨的價差特性，執行套利與避險交易策略，增加交易獲利機會。

為讓更多投資人了解元大期貨富櫃牛熊權相關訊息，即日起陸續在官網提供商品資訊與線上影音教學，並於全台各分點舉辦投資巡迴實體講座，更針對新手開辦免費實戰課程，希望透過線上至線下完整的系列教學，降低大眾對於期權市場的進入門檻，讓更多投資人了解期權商品資訊與交易策略。

元大期貨繼獲得期貨最高榮譽金彝獎後，近期在期交所公布的年度鑽石獎中，更一舉獲得「期貨經紀商交易量」及「期貨自營商交易量成長」雙項大獎，顯示元大期貨在期權商品推展，以及金融創新發展上屢屢獲得市場肯定。

期貨元大選擇權

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