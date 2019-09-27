台股開高走低下跌42點收10,829 周線終止連五紅

2019-09-27 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（27）日開高後走低，由紅翻黑，終場指數下跌42.31點、跌幅0.39%，收在10,829.68點，成交量1,216.12億元，周下跌100.01點、跌幅0.9%，周線終止五連紅，市場後續關注美中10月上旬的貿易談判進程。

因美國川普彈劾危機以及貿易不確定性影響，市場對風險資產的需求轉趨保守，但中國有意購買更多美國產品的消息抑制股市跌幅，使美股昨震盪小幅收低；觀察今日亞股表現，日、韓、港股走勢低迷，陸股則力守平盤之上。

台股部分，台積電（2330）在外資調高目標價的利多消息加持下，股價跳空開高，創下新高價，收漲1.4%；大立光也呈走紅態勢，漲幅表現佳，收漲1.1%；鴻海表現溫吞，於平盤下震盪，收跌1.0%。

金融股國泰金、富邦金各跌0.7%、0.1%；而其他台灣50成分股如國巨、正新、中華電、可成等相對強勢，貢獻撐盤力道。

盤面上，PCB、IC等中小型題材股出現籌碼出脫壓力，多方焦點轉向信昌電、華新科等被動元件、歐買尬、傳奇、橘子、大宇資等遊戲文創、國光生、中裕等生技醫療、勝麗、貿聯-KY、和大、健和興等汽車零組件、超眾、雙鴻、泰碩等散熱模組。

法人分析，在資金寬鬆與貿易協商恢復的預期下，台股自8月起連續走升，陸續克服各均線與空方缺口反壓，然自9月中旬起，當指數兵臨11,000點整數大關之際，買盤已見躊躇，台股呈現高檔橫向震盪。

技術面來看，近期指數進入10,900點區間，頻收上影線與黑K，顯見今年前兩波套牢高的解套賣壓不輕，技術指標也因此快速降溫，加以5、10日線即將出現死亡交叉，讓空方勢力持續抬頭。

此外，在台幣升勢止步、外資籌碼不再積極的情況下，盤勢要再創高存在相當難度，不過，目前台股多頭架構未遭破壞，也因資金面尚且樂觀，仍見買盤逢低進場尋覓交易機會。