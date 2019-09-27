台積電7奈米爆發！營收旺季更旺 市值一舉突破7兆大關

2019-09-27 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



台積電。報系資料照 趙于萱 分享 facebook

5G、手機及高效能運算搶產能，台積電（2330）7奈米產能大爆發，市占率突破九成，營運旺季更旺，法人圈喊出第四季營收雙位數季增，而未來兩年營收更維持兩位數成長，且因產能利用率及良率提升之下，毛利率同步成長，加大投信及外資買盤力道，股價來到272.5元創下歷史新高，市值一舉突破7兆元大關。

下半年蘋果、華為、高通及AMD訂單給力，台積電7奈米產能爆滿，法人圈預料台積電7奈米滿載狀況將持續到2020年5奈米推出，且在製程節點上領先，讓台積電7奈米市占率突破九成以上，由於產能利率用提升，7奈米經濟規模效應顯現，及良率不斷精進，使得毛利率在下半年持續走揚，外資預期2020年7奈米營收成長36%，營收占比達32%。

隨著未來三年內逐漸轉向更先進5奈米及3奈米製程，台積電在先進製程競賽領先地位更加穩固。法人指出，台積電明年上半年5奈米上線，採用EUV（極紫外光）製程生產時間得以縮短，更多產能釋出給7奈米客戶轉來使用，因此，預期與當年7奈米一樣，5奈米一推出即可有不錯市占率。

另外，台積電今年上調資本支出至110億美元以上，將2020年部分資本支出移至今年下半年使用，顯示5G訂單有比市場預期快，尤其5G基地台訂單已提前開跑，5G成為催化台積電營收增長重要關鍵。

在預期台積電未來幾年業績雙位數成長，營收維持上兆元規模，且毛利率趨向50%目標邁進，近期土洋法人紛紛調高台積電目標價，買盤力道也轉趨積極，近5日外資買超7,498張、投信買超2,666張，推升股價再創歷史新高。