投信本季獨買超113.06億 買超這幾檔最多

2019-09-27 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（27）日開高走低，統計第3季以來，三大法人中僅投信呈現買超，截至9月26日合計買超113.06億元，買超標的與外資不同，但是旺宏及南亞科、京元電則是外資及投信都青睞的個股，華通（2313）高居投信本季來買超冠軍，合計買超66,870張，本季來股價漲幅36.66%。

台股今日以10,904紅盤開出，一度拉升至10,921.17點，台積電以271.5元開高，刷新歷史高價，市值也飆高，但是大盤在追價無力下翻黑，季底結帳賣壓出籠下，高檔反壓相對沈重。

但是統計三大法人本季來的買賣超發現，截至9月26日三大法人合計賣超526.22億元，外資賣超464.67億元，自營商賣超174.68億元，投信則是買超113.06億元，投信買超個股與外資明顯不同，但是記憶體股的旺宏及南亞科，還有京元電則是同樣受到兩大法人的青睞。

投信本季來買超前10大個股依序為華通、新光金、旺宏、欣興、京元電、嘉聯益、中信金、南亞科、群創、萬海；投信本季買超旺宏46,219張，本季來股價漲幅逾36%，今日股價持續上攻，但南亞科則是受到美光盤後下跌的拖累，股價走跌。

投信本季買超南亞科14,600張，股價本季來漲幅達30%，此外，外資本季來合計買超南亞科23萬4,894張，但是美光營運展望保守，盤後出現重挫，連動南亞科今日開低下挫。

華通8月營收55.8億元，創歷年同期新高，月增16.82%，年增12.7%，累計前8月營收329.05億元，年增6.3%，受惠於市場需求穩定加溫，產能維持滿載；在大客戶智慧手機出貨，加上真無線藍牙耳機（TWS）、PC新機也陸續出貨，法人看好華通第3季營收可望季增逾3成。

華通為本季來投信買超個股冠軍，但今日股價走弱，早盤以35.4元，下跌0.2元開出，一度翻紅拉升至35.75元，但在賣壓相對沈重下翻黑，一度下滑至33.85元，盤中跌幅1.54%。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，整體來看新興亞洲資金仍顯豐沛，不過在面臨前波高點壓力、長假效應及美中貿易談判不確定性的影響下，短期大盤將呈現區間波動。