親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

專題／拚了19年引退 彭政閔：我本來夢想打20年棒球

踩著韓國瑜崛起 政治新秀一個舉動就暴紅

投信本季獨買超113.06億 買超這幾檔最多

2019-09-27 11:29經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今（27）日開高走低，統計第3季以來，三大法人中僅投信呈現買超，截至9月26日合計買超113.06億元，買超標的與外資不同，但是旺宏南亞科京元電則是外資及投信都青睞的個股，華通（2313）高居投信本季來買超冠軍，合計買超66,870張，本季來股價漲幅36.66%。

台股今日以10,904紅盤開出，一度拉升至10,921.17點，台積電以271.5元開高，刷新歷史高價，市值也飆高，但是大盤在追價無力下翻黑，季底結帳賣壓出籠下，高檔反壓相對沈重。

但是統計三大法人本季來的買賣超發現，截至9月26日三大法人合計賣超526.22億元，外資賣超464.67億元，自營商賣超174.68億元，投信則是買超113.06億元，投信買超個股與外資明顯不同，但是記憶體股的旺宏及南亞科，還有京元電則是同樣受到兩大法人的青睞。

投信本季來買超前10大個股依序為華通、新光金、旺宏、欣興、京元電、嘉聯益、中信金、南亞科、群創、萬海；投信本季買超旺宏46,219張，本季來股價漲幅逾36%，今日股價持續上攻，但南亞科則是受到美光盤後下跌的拖累，股價走跌。

投信本季買超南亞科14,600張，股價本季來漲幅達30%，此外，外資本季來合計買超南亞科23萬4,894張，但是美光營運展望保守，盤後出現重挫，連動南亞科今日開低下挫。

華通8月營收55.8億元，創歷年同期新高，月增16.82%，年增12.7%，累計前8月營收329.05億元，年增6.3%，受惠於市場需求穩定加溫，產能維持滿載；在大客戶智慧手機出貨，加上真無線藍牙耳機（TWS）、PC新機也陸續出貨，法人看好華通第3季營收可望季增逾3成。

華通為本季來投信買超個股冠軍，但今日股價走弱，早盤以35.4元，下跌0.2元開出，一度翻紅拉升至35.75元，但在賣壓相對沈重下翻黑，一度下滑至33.85元，盤中跌幅1.54%。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，整體來看新興亞洲資金仍顯豐沛，不過在面臨前波高點壓力、長假效應及美中貿易談判不確定性的影響下，短期大盤將呈現區間波動。

朱翡勵指出，投資操作上建議以選股為主，若逢拉回可布局成長趨勢明確的5G、IC設計、散熱、AI運算等族群，此外，低基期傳產股也可留意。

台股第3季以來投信買超前10大個股 資料來源：CMoney
台股第3季以來投信買超前10大個股 資料來源：CMoney
分享

南亞科華通旺宏京元電美光

相關新聞

外資Q3以來賣超464.67億 買超最愛前10檔出列

2019-09-27 11:04

台積電7奈米爆發！營收旺季更旺 市值一舉突破7兆大關

2019-09-27 11:38

汽車股七精兵 催油門

2019-09-27 00:45

低基期傳產股 亮點

2019-09-27 00:43

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

高通攻穿戴 台系鏈樂

2019-09-26 23:54

被動元件大單湧現 Q4市況不淡

2019-09-26 23:39

彭博：台灣債券ETF 可打亞洲盃

2019-09-26 17:06

資金轉往低檔PCB股補漲 嘉聯益、瀚宇博低檔補漲

2019-09-26 15:57

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 15:20

雙王衝高惜台股收跌1.7點 三大法人賣超20.93億

2019-09-26 15:12

財經皓角／全球掀降息 台股存股標的風雲再起

2019-09-26 14:36

產業投資論壇／永豐金證：台股Q4樂觀

2019-09-26 14:36

聯電購併MIFS 股價報喜

2019-09-26 14:36

京華城標脫／市場有疑慮 中石化、中工小跌

2019-09-26 14:36

生技活跳跳 優盛、智擎、美時湧買盤

2019-09-26 14:36

大盤整理／智伸科攻上漲停 汽車股有亮點

2019-09-26 14:35

大盤徘徊10900關 被動元件利多齊揚

2019-09-26 14:35

Q4七大吸金族群 中小型股大展身手

2019-09-26 14:31

台股逢反壓收黑 法人：整理後仍可續強

2019-09-26 14:26

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:50

華為供應鏈復活 大立光衝上2個月新高

2019-09-26 13:48

從去美化效應找Q4潛力股 嘉聯益LCP大吃5G商機

2019-09-26 13:20

從中國股市選去美化飆股 有人左右逢源也有趁機卡位

2019-09-26 12:50

京華城轉型商辦但市場存疑慮 中石化、中工股價跌

2019-09-26 12:19

由A股黑馬找台股明星 大陸IC設計超車台灣

2019-09-26 12:16

MLCC第4季估跌幅收斂 國巨華新科股價走堅

2019-09-26 10:29

財經作家游庭皓：全球降息潮 存股好時機？

2019-09-26 09:32

美中可望更早達成貿易協議 台股開盤上漲35.88點

2019-09-26 09:24

10月5日(周六)補行上班 股市不交易亦不交割

2019-09-26 08:20

就市論勢／鏡頭模組、無線耳機 靚

2019-09-25 23:38

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

就市論勢／運輸、食品 防禦力強

2019-09-23 23:46

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

被動元件股補漲 法人：想追先看基本面

2019-09-26 19:01
看更多

熱門文章

被動元件大單湧現 Q4市況不淡

2019-09-26 23:39

台積電股價飆272.5元歷史新高 市值衝破7兆同創新高

2019-09-27 09:25

被動元件股補漲 法人：想追先看基本面

2019-09-26 19:01

低基期傳產股 亮點

2019-09-27 00:43

台積目標價 超過300元

2019-09-26 23:37

旺宏奪美機上盒大單 法人看好Q3營運

2019-09-26 23:54

汽車股七精兵 催油門

2019-09-27 00:45

彭博：台灣債券ETF 可打亞洲盃

2019-09-26 17:06

國巨、華新 集團作帳行情燒

2019-09-27 01:02

亞泥 今年獲利拚新高

2019-09-26 23:54

台燿、寶雅 法人力挺

2019-09-27 00:47

大飲8月單月虧轉盈 小賺3萬

2019-09-26 19:49

華為供應鏈復活 大立光衝上2個月新高

2019-09-26 13:48

OPPO推新機 聯發科受惠

2019-09-26 23:54

返校票房讚 影一、橘子進補

2019-09-26 14:36

台股逢反壓收黑 法人：整理後仍可續強

2019-09-26 14:26

安碁資訊擁兩大成長引擎 估10月下旬掛牌上櫃

2019-09-26 18:34

高通攻穿戴 台系鏈樂

2019-09-26 23:54

生技活跳跳 優盛、智擎、美時湧買盤

2019-09-26 14:36

雙王衝高惜台股收跌1.7點 三大法人賣超20.93億

2019-09-26 15:12

財經皓角／全球掀降息 台股存股標的風雲再起

2019-09-26 14:36

就市論勢／半導體、伺服器 可留意

2019-09-26 23:58

外資Q3以來賣超464.67億 買超最愛前10檔出列

2019-09-27 11:04

嘉彰 今年EPS挑戰5元

2019-09-26 23:54

大盤整理／智伸科攻上漲停 汽車股有亮點

2019-09-26 14:35

佳世達 進入聚碩董事會

2019-09-26 23:54

大盤徘徊10900關 被動元件利多齊揚

2019-09-26 14:35

安防產品出貨優於預期 晶相光營收拚增20％

2019-09-26 23:54

京華城標脫／市場有疑慮 中石化、中工小跌

2019-09-26 14:36

樺漢西進 設投資公司

2019-09-26 23:54

華新科、信昌電 認購夯

2019-09-26 23:34

中裕愛滋新藥TMB-355 獲歐盟上市核准

2019-09-27 09:49

明安 強攻碳纖維複材

2019-09-26 23:55

台積電7奈米爆發！營收旺季更旺 市值一舉突破7兆大關

2019-09-27 11:38

台指期 外資加碼多單

2019-09-27 00:56

一次精準檢測 創源推「預知因」

2019-09-26 14:21

聯電購併MIFS 股價報喜

2019-09-26 14:36

安碁拓海外 首站泰國

2019-09-26 23:55

豐興、東鋼 調降廢鋼價

2019-09-26 23:54

大飲上月轉盈 九個月來首見

2019-09-26 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top