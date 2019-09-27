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外資Q3以來賣超464.67億 買超最愛前10檔出列

2019-09-27 11:04經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股在萬一關前整理，台積電（2330）衝上歷史新天價，統計第3季以來，三大法人合計賣超526.22億元，其中外資賣超464.67億元，買超前10大個股出爐，買超南亞科23萬4,894張最多，推升股價本季來上漲30.7%（截至9月26日）。

外資在第3季呈現賣超，買超居多個股仍以權值股及金融股、電子股為主，統計買超前10名個股中，南亞科居冠，第二名為旺宏，外資本季買超20萬3,933張，本季來股價漲幅36.07%；中環為買超第三名，外資本季來買超17萬6,071張，股價漲幅則達20.82%。

第四至第十大買超個股則分別是華邦電、緯創、台積電、南茂、燿華、上海商銀、京元電等；台積電本季來外資買超11萬9,429張，本季來股價漲幅12.13%，今日則是開高創下歷史新天價，市值也飆上7兆元的歷史新高，一度衝達7.06兆元。

台新主流基金經理人施昶成表示，目前股市最大變數仍在貿易戰，但在貿易戰可能升溫後，全球央行掀起一波降息潮，資金行情有利抵禦股市大幅回檔壓力，預期台股在年線至10,500點具支撐力。

施昶成指出，整體來看，台股在股價處於高檔、貿易戰疑慮未解、經濟數據仍弱勢等因素下，短線以震盪整理格局為主，人民幣為貿易戰重要觀察指標，由於台股震盪加大，操作上以低接為原則，相對看好類股包括Server、5G、無線耳機、中國消費概念、汽車零組件、網通、記憶體類股等。

台股第3季以來外資買超前10大個股 資料來源：CMoney
台股第3季以來外資買超前10大個股 資料來源：CMoney
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