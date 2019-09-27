TV高畫質傳輸需求高 宏觀進入出貨旺季

2019-09-27 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



宏觀（6568）第3季TV調諧器晶片進入拉貨高峰期，加上因應高解析傳輸HDMI 2.0光纖數據線IC下半年進入量產，營收獲利貢獻度大增，早盤股價走揚，一度來到211.5元，漲幅2.66%。

宏觀在調諧器及解調器技術開發成熟，可同時傳送8K與4K畫質，已獲得韓系客戶採用，隨著奧運賽事即將到來，下半年進入出貨高峰期。

另外，衛星業務今年也進入收割期，擴大二路、四路 LNB、aCSS 及 Wide IC 營收規模，也開始出貨予美國Dish TV，市佔率將持續增加，預期宏觀在各項營收業務同步成長之下，法人預估下半年營運優於上半年。