台股開盤上漲32點 漲幅0.2%

2019-09-27 09:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（27）日開盤漲32點，漲幅0.2%。

法人表示，儘管消息面沒有明顯利空，但指數漲多將影響後市表現，近期法人結帳的賣壓也逐漸增強，操作上應該更加穩健，不適合使用追高的突破策略，個股只要過高甚至都可以拔檔逢高獲利了結，選股應該要多加考量基期位階。