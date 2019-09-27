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謝晨彥：掌握美股指標看GDP 指數相關性高達9成以上

2019-09-27 08:19經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

【財金博士／謝晨彦】

參與美股市場投資時，第一個要留意的便是整體市場的狀況，最快速方式是觀察股價指數，因股價指數是整個市場的集合寫照，漲跌趨勢就是當下市場的整體狀況。

股價指數除了反映整體股市狀況，同時也呼應著國內的經濟景氣，以美國實質GDP來對股票型的兩檔ETF，SPY（以標普五百指數成分股為主）與QQQ（以科技股為主）做相關性檢定，美股指數與GDP相關性高達9成以上，因此，先了解相關市場的經濟狀況對投資是很有幫助的。

傳統上，多數人可能認為製造業對於經濟的影響力大於非製造業，但真是這樣嗎？對美國經濟來說，非製造業才是要角。美國為高度開發國家，早已脫離建設發展階段，而美國居民擁有全球最強的消費能力，不說可能有人不知道，美國GDP最大來源可是國內消費！因此，非製造業才能有如此龐大的影響力。

非農指的是美國非農業就業人口數，當非農表現越好，顯示就業人數多，經濟好；反之，非農差則經濟差，美國經濟是以消費為主要支撐，當就業人數越多，居民消費能力就越強，連帶的就能推動經濟成長。

把觀察美股重要的經濟指標列出來，高度相關有：個人消費支出中的耐久財項目、零售銷售、實質GDP、耐久財訂單、非農就業人口與ISM非製造業指數。從經濟結構來看很容易了解，美國本來就是以消費為主的大國，占了四分之三的GDP，所以跟消費、服務、零售銷售有關的數據，這些都與股市關聯度最高。

這些數據都是一個月公布一次，反映市場長遠經濟面，短期間的波動不太容易扭轉趨勢，算是宏觀角度所用，讓自己知道目前美股大環境如何對長期投資理財會很有幫助。

美國股市指數與GDP相關性（來源/STOCK-AI；提供/謝晨彥）
美國股市指數與GDP相關性（來源/STOCK-AI；提供/謝晨彥）
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財金博士謝晨彦（謝晨彥／提供）
財金博士謝晨彦（謝晨彥／提供）
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製造業GDP美股

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