低基期傳產股 亮點

2019-09-27 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ／台北報導



台股昨（26）日受到傳產、金融權值股偏弱，以及季底作帳行情接近尾聲影響，終場壓低收小黑，市場資金轉戰低基期股，正新、智伸科等傳產股，收盤創下今年新高價，成為盤面亮點。 市場資金轉戰低基期股，正新、智伸科等傳產股創下今年新高價，成為盤面亮點。 本報系資料庫 分享 facebook

美股反彈激勵台股昨日早盤一度收復10,900點，但記憶體、印刷電路板、IC設計、功率放大器等主流族群賣壓湧現，多頭反攻氣勢受阻，加上台塑（1301）四寶、大型金控弱勢，抵銷台積電、大立光撐盤力道，終場小跌1點收10,871點。

第3季進入最後倒數計時，投信操盤人持盈保泰心態濃厚，昨日結帳力道大於作帳，所幸盤面上資金持續快速輪動，短多除轉進具有WiFi 6換機潮題材的網通族群外，基期相對偏低的被動元件、汽車零組件等也點火走高，扮演人氣指標。

根據統計，至昨日止，共有33檔個股收盤創今年來新高，電子、傳產股分別有18檔、15檔；而在傳產股當中，主要分布於橡膠、營建、觀光等類股，累計9月來漲幅超過二成的就有南港、誠泰科技、擎邦、優盛等四檔。

智伸科受惠於GDI系統滲透率提升，以及醫療、汽車新產品訂單需求回溫，昨日股價帶量強攻漲停，收盤創去年6月5日來新高；自8月初來，外資調節1,376張，但投信進場承接2,331張，拉抬股價波段大漲36%。

橡膠股指數近日相對強勢，主要拜正新、南港兩檔個股穩步盤堅所致，其中，正新第2季財報令市場驚豔，具轉機題材，吸引外資、投信連袂逢低回補，股價觸底反彈；南港「世界明珠」建案題材發酵，除外資陸續加碼外，並見大股東回補持股，股價創2012年4月16日來新高。