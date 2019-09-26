親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

蔡總統博士論文 明早10時公開全民閱覽

被動元件股補漲 法人：想追先看基本面

2019-09-26 19:01經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(26)日開高走低，被動元件表現亮眼，MLCC大廠華新科(2492)、國巨領軍類股走揚，法人則是認為，在基本面並沒有特別改善的情況下，應是資金轉進低基期股所推升的漲勢，建議先以短線補漲看待，若想介入還是要先看基本面。

被動元件股價從去年8~9月間開始一路走跌，相關市況也反轉向下，法人預估今年第4季MLCC(積層陶瓷電容)在庫存陸續消化下，平均銷售價格跌幅可收斂至3~5%，加上法人季底結帳，不少漲多小型股出現賣壓，資金轉入低基期股，被動元件在整理1年後，籌碼相對沈澱，吸引短線資金進駐。

國巨今日開高走高，終場收238.5元，上漲9元，漲幅3.92%，站上5日線；華新科收在167.5元，上漲9.5元，漲幅6.01%，一舉站上5日線、月線及季線；禾伸堂收在90.7元，上漲1.1元，漲幅1.22%；另外，漲勢亮眼的首推佳邦，收在35.8元漲停價位，上漲3.25元，股價站穩各均線之上。

被動元件今日走揚，信昌電、智寶收漲逾5%；華容、日電貿漲幅逾3%；鈺邦、蜜望實漲幅逾2%；另外，台嘉碩、九豪、奇力新、鈞寶、千如、聚鼎、光頡等漲幅逾1%；興勤、立隆電也收漲。

統計包括佳邦、華新科、智寶、日電貿、鈺邦、台嘉碩、九豪、奇力新、鈞寶、千如、聚鼎、光頡、興勤、立隆電等股都已站上季線。

證券分析師黃漢成表示，這一波的上漲中，中小型股因漲幅已大，出現獲利回吐賣壓，資金轉入其他低基期個股，被動元件今日的漲勢以補漲看待，目前基本面並沒有特別好的跡象顯現，先以短線看待這個補漲行情。

台新投顧副總黃文清表示，近日來小型股出現獲利賣壓，資金輪動下，被動元件股以補漲行情來呈現，至於能不能進場買進？仍要先觀察基本面的改善。

證券分析師張陳浩指出，被動元件股整理已久，籌碼相對沈澱，目前也沒有更壞的消息呈現，低基期的情況下吸引資金轉進。

14檔站上季線的被動元件股。記者楊伶雯／製表。
14檔站上季線的被動元件股。記者楊伶雯／製表。
分享

被動元件華新科

相關新聞

雙王衝高惜台股收跌1.7點 三大法人賣超20.93億

2019-09-26 15:12

京華城轉型商辦但市場存疑慮 中石化、中工股價跌

2019-09-26 12:19

降息概念股 抓住全球熱錢商機

2019-09-26 15:20

資金轉往低檔PCB股補漲 嘉聯益、瀚宇博低檔補漲

2019-09-26 15:57

Q4七大吸金族群 中小型股大展身手

2019-09-26 14:31

財經皓角／全球掀降息 台股存股標的風雲再起

2019-09-26 14:36

產業投資論壇／永豐金證：台股Q4樂觀

2019-09-26 14:36

聯電購併MIFS 股價報喜

2019-09-26 14:36

京華城標脫／市場有疑慮 中石化、中工小跌

2019-09-26 14:36

生技活跳跳 優盛、智擎、美時湧買盤

2019-09-26 14:36

大盤整理／智伸科攻上漲停 汽車股有亮點

2019-09-26 14:35

大盤徘徊10900關 被動元件利多齊揚

2019-09-26 14:35

台股逢反壓收黑 法人：整理後仍可續強

2019-09-26 14:26

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:50

華為供應鏈復活 大立光衝上2個月新高

2019-09-26 13:48

從去美化效應找Q4潛力股 嘉聯益LCP大吃5G商機

2019-09-26 13:20

從中國股市選去美化飆股 有人左右逢源也有趁機卡位

2019-09-26 12:50

由A股黑馬找台股明星 大陸IC設計超車台灣

2019-09-26 12:16

MLCC第4季估跌幅收斂 國巨華新科股價走堅

2019-09-26 10:29

財經作家游庭皓：全球降息潮 存股好時機？

2019-09-26 09:32

美中可望更早達成貿易協議 台股開盤上漲35.88點

2019-09-26 09:24

10月5日(周六)補行上班 股市不交易亦不交割

2019-09-26 08:20

台股遇亂流 外資終止14買

2019-09-25 23:49

Nike淨利大增 台系鏈旺

2019-09-25 23:41

就市論勢／鏡頭模組、無線耳機 靚

2019-09-25 23:38

網通廠迎WiFi 6換機潮

2019-09-25 23:35

生技族群強勢 資金轉進

2019-09-25 23:26

金融股評等 外資下調

2019-09-25 23:26

光隆、惠特 申請上市

2019-09-25 23:24

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

三利多護長線 野村升評台股

2019-09-25 22:09

強信-KY董座看好自動化需求、CISMA展後訂單成長增速

2019-09-25 13:53

台股買盤動能轉弱 下跌44點收10,873

2019-09-25 13:51

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

就市論勢／運輸、食品 防禦力強

2019-09-23 23:46

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

網通廠迎WiFi 6換機潮

2019-09-25 23:35

存股怎麼選？這幾檔連五年殖利率逾6％

2019-09-26 11:21

金融股評等 外資下調

2019-09-25 23:26

仁寶、廣達 搭智慧表熱潮

2019-09-25 23:37

台股遇亂流 外資終止14買

2019-09-25 23:49

MLCC第4季估跌幅收斂 國巨華新科股價走堅

2019-09-26 10:29

瑞昱 今年EPS衝13.5元

2019-09-25 23:36

聯電獲准收購日本三重富士通 股價攀2個月高

2019-09-26 10:12

台積電下半年營收估增32％ 業界水準3倍

2019-09-26 09:48

中鼎搶簽新案 下季將爆量

2019-09-26 00:31

Nike淨利大增 台系鏈旺

2019-09-25 23:41

三利多護長線 野村升評台股

2019-09-25 22:09

就市論勢／鏡頭模組、無線耳機 靚

2019-09-25 23:38

精測超車信驊 登上股后

2019-09-25 23:48

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

京東方增產 聯詠、天鈺受惠

2019-09-25 23:36

生技族群強勢 資金轉進

2019-09-25 23:26

財經作家游庭皓：全球降息潮 存股好時機？

2019-09-26 09:32

京華城轉型商辦但市場存疑慮 中石化、中工股價跌

2019-09-26 12:19

崇越 打造水產一條龍

2019-09-25 23:37

全民權證／華通 兩檔後市俏

2019-09-25 23:42

宏碁小金雞 攻水城市商機

2019-09-25 23:37

外資調高台積電目標價至320元 市值再戰7兆元

2019-09-26 12:21

基亞 食道癌新藥傳捷報

2019-09-25 23:19

穩懋、宏捷科 四檔聚光

2019-09-25 23:42

中鋼薄損多銷 力抗進口貨

2019-09-25 23:23

10月5日(周六)補行上班 股市不交易亦不交割

2019-09-26 08:20

東森購物 每股拚賺5.5元

2019-09-25 23:38

儒鴻、廣越 持續擴廠

2019-09-25 23:36

興能高 加碼大陸擴產

2019-09-25 23:37

柏文衝市占 毛利看升

2019-09-25 23:38

台股逢反壓收黑 法人：整理後仍可續強

2019-09-26 14:26

新手遊IP授權 大宇資Q4進補

2019-09-25 23:37

華為5G出貨順暢 大立光股價創波段新高

2019-09-26 11:06

信邦五大產品線同步成長 股價跌深反彈

2019-09-26 09:56

華為供應鏈復活 大立光衝上2個月新高

2019-09-26 13:48

PI膜大廠 達勝登興櫃

2019-09-25 23:21

利勤、鈺齊 認購吸睛

2019-09-25 23:42

雙王衝高惜台股收跌1.7點 三大法人賣超20.93億

2019-09-26 15:12

貿聯 9月營收將增溫

2019-09-25 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top