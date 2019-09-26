被動元件股補漲 法人：想追先看基本面

2019-09-26 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(26)日開高走低，被動元件表現亮眼，MLCC大廠華新科(2492)、國巨領軍類股走揚，法人則是認為，在基本面並沒有特別改善的情況下，應是資金轉進低基期股所推升的漲勢，建議先以短線補漲看待，若想介入還是要先看基本面。

被動元件股價從去年8~9月間開始一路走跌，相關市況也反轉向下，法人預估今年第4季MLCC(積層陶瓷電容)在庫存陸續消化下，平均銷售價格跌幅可收斂至3~5%，加上法人季底結帳，不少漲多小型股出現賣壓，資金轉入低基期股，被動元件在整理1年後，籌碼相對沈澱，吸引短線資金進駐。

國巨今日開高走高，終場收238.5元，上漲9元，漲幅3.92%，站上5日線；華新科收在167.5元，上漲9.5元，漲幅6.01%，一舉站上5日線、月線及季線；禾伸堂收在90.7元，上漲1.1元，漲幅1.22%；另外，漲勢亮眼的首推佳邦，收在35.8元漲停價位，上漲3.25元，股價站穩各均線之上。

被動元件今日走揚，信昌電、智寶收漲逾5%；華容、日電貿漲幅逾3%；鈺邦、蜜望實漲幅逾2%；另外，台嘉碩、九豪、奇力新、鈞寶、千如、聚鼎、光頡等漲幅逾1%；興勤、立隆電也收漲。

統計包括佳邦、華新科、智寶、日電貿、鈺邦、台嘉碩、九豪、奇力新、鈞寶、千如、聚鼎、光頡、興勤、立隆電等股都已站上季線。

證券分析師黃漢成表示，這一波的上漲中，中小型股因漲幅已大，出現獲利回吐賣壓，資金轉入其他低基期個股，被動元件今日的漲勢以補漲看待，目前基本面並沒有特別好的跡象顯現，先以短線看待這個補漲行情。

台新投顧副總黃文清表示，近日來小型股出現獲利賣壓，資金輪動下，被動元件股以補漲行情來呈現，至於能不能進場買進？仍要先觀察基本面的改善。