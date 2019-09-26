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彭博：台灣債券ETF 可打亞洲盃

2019-09-26 17:06經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台灣壽險大量投資債券ETF，市場高度關注，彭博亞太區指數業務總經理黃儀全今（26）日接受本報專訪時指出，台灣壽險業不會一直是債券ETF的主力，未來值得期待零售投資人加入；此外，他也看好台灣投信業打「亞洲盃」，鼓勵將債券ETF輸向鄰近市場。

彭博近期慶祝來台25周年，最早彭博在台經營資訊服務，併購巴克萊指數業務後，恰好搭上債券ETF風潮促成其指數業務興起。目前台股掛牌約90檔債券ETF，多達50檔連結彭博巴克萊債券指數，是授權台灣投信最多指數的資訊服務暨指數編制公司。

黃儀全表示，台灣投資人相當關切壽險業投資債券ETF，過去兩年規模翻了四倍多，快速發展難免令人疑慮，不過彭博從全球角度看，有兩個數據足以說明台灣雖發展得快、但沒有過熱危機，一是全球壽險業都在大量投資債券ETF，二是台灣規模雖然大增，占全球固定收益ETF的比重仍不到1%。

黃儀全指出，壽險因為銷售保單，必須繳付保戶的資金壓力增加，驅動他們不斷投資收益資產，這是全球大勢，並非台灣獨有；因此歸根究柢，是市場對保單的需求龐大，只要這股需求在，便會持續推動收益型產品成長。

另方面，他也引述全球趨勢指出，多數市場發展債券ETF，都是先從機構投資人施力，再推向零售投資人，台灣因為債券ETF發展不久，初期由機構投資人扮演引擎很合理，而隨著市場推廣，零售投資人可望發揮更重要的角色。

就亞洲而言，黃儀全說，亞洲固定收益ETF資模占全球比重約4.6%，台灣又占亞洲固定收益ETF規模的2.9%，足見台灣投信業很有實力，這不僅僅是產品能快速發行，投資面和技術面會遇到很多困難，台灣業者幾乎全數克服，也令人刮目相看。

他認為，奠定在目前的基礎，台灣投信業已有能力打「亞洲盃」，值得將技術和產品輸向其他亞洲市場，如韓國、中國等都很積極借鏡台灣。

彭博亞太區指數業務總經理黃儀全。圖／彭博提供
彭博亞太區指數業務總經理黃儀全。圖／彭博提供
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