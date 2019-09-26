存股怎麼選？這幾檔連五年殖利率逾6％

2019-09-26 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股平均殖利率約在4%以上，高殖利率股是存股族的首選標的，統計連續5年殖利率超過6%的上市櫃個股共有44檔，9月以來有16檔漲幅勝過大盤，以順達漲幅13.16%最高；法人表示，存股的選擇標準之一，至少要連續5年殖利率超過4%，同時還要搭配產業成長、獲利能力、股息、股價穩定度等條件，在箱型整理的格局下可以定時定額方式來買進。

根據統計，連續5年殖利率超過6%的個股包括順達、茂訊、聯陽、國眾、新至陞、漢唐、潤弘、精技、方土霖、資通、敦吉、豐藝、福懋科、潤隆、富爾特、敦陽科、 亞弘電、揚博、增你強、世坤、聯穎、東友、互盛電、禾瑞亞、鎰勝、興富發、精誠、永信建、綠意、富晶通、華祺、遠見、維熹、新巨、居易、普萊德、根基、信錦、遠雄、迅德、科誠、凌通、好樂迪、協益等44檔。

這些個股中9月來獲得三大法人買超逾百張的有8檔，其中漢唐獲三大法人買超3,776張居冠、順達則有2,703張、另外聯陽獲三大法人買超908張居第三，依序還有豐藝、揚博、國眾、凌通、潤隆等。

9月來（截至9月25日）漲幅超過大盤的則有順達、茂訊、聯陽等3檔漲幅逾10%，另外還有國眾、新至陞、漢唐、潤弘、精技、方土霖、資通、敦吉、豐藝、福懋科、潤隆、富爾特、敦陽科等。

證券分析師張陳浩表示，存股策略是價值投資的做法，可以採正三角形買進的做法，同定時定額方式買進，當股價跌下來的時候，同樣的金額可以買到更多，但採定時定額要符合兩大要點，一是箱型整理、二是趨勢向上的個股，只要不隨著市場波動買賣，到最後不僅買的成本低，且會買的更多。

不過，張陳浩也提醒，並不是買了之後就不管，而是要稍微操作一下，當股價上漲超過30%時，可以往上減碼；至於怎麼選個股來存？他認為，0050相關個股就是一個投資的標的，如果是小資族，可以直接買0050抱著，長抱且定時定額買進，一定會獲利；如果有較多的資金，則可以用投資組合來存股，包括龍頭股、大型股、銀行股等都可擇優買進。

台新投顧副總黃文清表示，台股平均殖利率超過4%，在投資高殖率個股上，基本上必需每年殖利率都超過4%，以連續五年為最少的標準，同時，以大型股及股價穩定為主，另外，不能只看殖利率的高低，還要搭配產業的成長性、獲利能力、股息、股價穩定度等條件，甚至還可以考慮外資及法人的買賣超等。