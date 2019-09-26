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財經作家游庭皓：全球降息潮 存股好時機？

2019-09-26 09:32經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

財經作家游庭皓表示，全球降息潮來襲，中國大陸降準2碼、歐洲央行（ECB）採降息措施啟動量化寬鬆，美聯準會（Fed）上周也宣布再度降息1碼。降息為全球市場帶來活絡資金，但對美股不見得是好事。美股高點水位加上降息循環開啟隱含經濟悲觀訊號，極有可能造成美股資金外流，台股高殖利率個股與具穩定配息的存股標的則可望受利。

降息使資金釋放更多流動性，推升實體經濟活絡，理論上是利多股市，但從實務面推斷，當Fed開始進入降息循環，意味著經濟已經正式衰退，迫使Fed必須持續降息，以保持經濟平穩。

從歷史數據判斷，Fed於2000年至2003年與2007年至2009年均採降息循環，股市卻在循環期間不升反跌，可見資金產生一定程度外移效果。

除降息因素外，美股目前也屬歷史高點，投資者以景氣週期角度檢視，也會減碼投資，買低賣高，兩大因素影響下，勢必會造成美股產生資金外溢效應。

人往高處爬，水往低處流，錢往高報酬的地方走，目前美國標普500指數股息殖利率為1.9％左右，明顯低於台股上市公司殖利率4％，可以推斷，短期內全球降息效果可望為台股帶來新活水。

其中，高殖利率個股與或高股息ETF特受外在資金青睞，尤其在銀行利率調降後，勢必有更多資金流入較能穩定配息的存股標的，可望再掀存股潮，投資人可鎖定高殖利率存股標的逢低買進。

游庭皓。圖／游庭皓提供
游庭皓。圖／游庭皓提供
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台灣上市公司與標普500殖利率對照圖。圖／游庭皓提供
台灣上市公司與標普500殖利率對照圖。圖／游庭皓提供
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降息高殖利率美股台股

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