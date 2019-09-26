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「誰說的」好熟悉…細數政壇健忘症 別再酸韓國瑜了！

聲明全文／普悠瑪司機尤振仲：台鐵惡意欺騙 「沒有開到140公里」

10月5日(周六)補行上班 股市不交易亦不交割

2019-09-26 08:20經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

10月10日（周四）國慶日暨10月11日（周五）調整放假，臺灣證券交易所集中交易市場休市2日，並於10月5日（周六）補行上班，但不交易亦不交割。

國慶

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