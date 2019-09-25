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中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

三利多護長線 野村升評台股

2019-09-25 22:09經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

國際局勢動盪，台股今（25）日拉回，幸賴八大公股行庫護盤帶動跌幅收斂，野村證券最新發布亞股投資策略指出，台股短期表現將持續因美中貿易戰而波動，但其中不乏貿易戰受惠股，加上5G供應鏈強大、流動性充沛等，大盤可望高檔有守，評級從「減碼」拉高到「中立」。

野村並未預測台股目標指數，但加上野村，今年中以來，已有高盛、摩根士丹利、大和資本等共四家外資都升評台股，足見台股的防禦表現吸引外資關注。

野村證券亞股策略分析師塞斯（Chetan Seth）指出，亞股在今年經歷美中貿易戰洗禮，接下來三到六個月，他預期兩大議題扮演焦點，一是美中持續談判導致市場波動，期間或有休兵，但不會太久，二是通膨捲土重來，因為央行降息幅度遠比經濟放緩速度更積極。

對應基本面，賽斯指出，由於今年亞太（除日本）國家的獲利增幅普遍走低，2020年可望因低基期反彈，並由科技股領頭，推升整體亞太企業每股純益（EPS）較今年顯著成長9%。

目前野村對MSCI亞太（除日本）指數至年底的目標為571點，2020年底達到646點，以24日該指數收510點，換算至今、明年底潛在漲幅各有11%、26%。

賽斯表示，台股由科技股撐起半邊天，野村看好科技股，自然也不會看淡台股；若以野村先前認為該減碼台股的理由看，其中一大關鍵是貿易戰，但迄今台股表現反而抗跌，還有愈來愈多廠商受惠。

此外，5G發展也再度讓台灣科技股受到矚目，以野村主要追蹤的三大權值股：台積電、聯發科和大立光為例，野村駐台分析師一致喊買，甚至列為5G必買股，配合台股有高度的流動性提供支撐，賽斯認為，現在不應再對台股悲觀。

不過，他也提到，台股此波大漲，評價已在一定程度反映即將反彈的基本面，因此建議投資人拉回再布局。野村推薦優先關注個股，除了上述三大權值股外，另外包括日月光投控、臻鼎、聚陽和穩懋等。

野村之前、最近一家升評台股是大和資本，看好台股的高殖利率、選舉題材及獲利反彈支撐，評級調升到「中立」，2020年目標指數11,400點。

台股科技股貿易戰

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