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10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42經濟日報 記者趙于萱／台北報導

臺灣證券交易所表示，因應10月10日國慶日為周四，11日周五將調整放假，10日和11日兩天台股都休市，並提前於10月5日（周六）補班，但不交易也不進行交割作業。

證交所指出，鑒於10月10日和11日休市，10月9日買賣交割作業將順延到14日當周，呼籲投資人留意。

台股國慶證交所

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