10月5日補班 不開市

相關新聞
三利多護長線 野村升評台股2019-09-25 22:09
強信-KY董座看好自動化需求、CISMA展後訂單成長增速2019-09-25 13:53
證交所搭橋辦論壇 強化機構投資人盡職治理2019-09-25 14:15
生技大軍撐盤 資金避風港2019-09-25 14:15
電金齊聲熄火 台股失守5日、10日線2019-09-25 14:15
台股買盤動能轉弱 下跌44點收10,8732019-09-25 13:51
台股萬點行情怎麼走 元大寶華揭兩大觀察指標2019-09-25 13:24
盤中零股交易也採逐筆撮合？ 金管會承諾研議2019-09-25 12:12
外資連11賣且調降目標價 台達電跳空下跌探前波低點2019-09-25 11:53
台股開盤下跌32點 跌幅0.3%2019-09-25 09:09
台股Q4中性偏多 趨勢類股擇優布局2019-09-25 05:56
永續經營…光學業掀風潮2019-09-25 00:30
土洋資金 齊聚股市前線2019-09-24 23:56
外資連14買 公股連二天加碼2019-09-24 23:36
高現金價值股 可攻可守2019-09-24 23:26
光通訊股 量增價揚2019-09-24 23:26
網通股 短多買盤點火2019-09-24 23:26
就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車2019-09-24 23:25
中型股接棒漲！0050規模暴減、0056創新高2019-09-24 19:26
外資連續14天買超台股949.79億 狂買這檔最多2019-09-24 18:18
就市論勢／運輸、食品 防禦力強2019-09-23 23:46
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
大立光新設控股公司石安 林恩平家族幾乎全數轉讓持股2019-09-24 21:20
熱門文章
需求不振 面板雙虎今年恐都虧百億元2019-09-25 00:35
大立光家族股權 集中閉鎖2019-09-25 00:31
外資連11賣且調降目標價 台達電跳空下跌探前波低點2019-09-25 11:53
永續經營…光學業掀風潮2019-09-25 00:30
台股Q4中性偏多 趨勢類股擇優布局2019-09-25 05:56
台達電目標價 外資下修到150元2019-09-25 14:21
蘋果西打製造商大飲恢復交易 連吞2根跌停板2019-09-25 10:54
LED廠東貝傳財務吃緊 跳空跌停2019-09-25 14:15
豆府上櫃迎蜜月行情 開盤股價大漲逾16%2019-09-25 09:31
台股買盤動能轉弱 下跌44點收10,8732019-09-25 13:51
台股萬點行情怎麼走 元大寶華揭兩大觀察指標2019-09-25 13:24
外資下修目標價 台達電盤中跌破140元關卡2019-09-25 11:46
生技大軍撐盤 資金避風港2019-09-25 14:15
留言