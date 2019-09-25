金融股評等 大和下調

2019-09-25 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



【記者趙于萱／台北報導】全球央行降息，債券殖利率直落，繼花旗環球證券示警，台灣壽險將面臨收益下滑挑戰，大和資本最新報告，也關切利率下行加上市場波動，壽險投資收益和銀行獲利減少，將台灣金融產業評級降到「中立」，並重申相對看好銀行類股。

大和目前擇優推薦的台灣金融股為中信金（2891）、富邦金和中壽，但依看好程度不同，評級分別從最高到中等，給予「買進」、「優於大盤」和「持有」。

大和資本台灣金融產業分析師侯乃鳳表示，各國央行紛紛降息，加上市場波動提升，令大和對台灣金融股前景產生擔憂，以台灣央行最新決議來看，到年底的降息機率不高，但明年經濟情勢可能變得更加嚴峻，不排除重啟降息。

侯乃鳳指出，壽險業來說，今年壽險雖然因為積極認列收益，避險成本下滑，帳面獲利亮眼，不過今年基期進一步墊高，也會增加明年挑戰。目前大和對壽險避險成本不太擔心，但顧慮資產收益率下行，將壓抑新錢和再投資收益表現。

另方面，2021年壽險將採用IFRS 17，也會衝擊基本面，不過大和對此不特別悲觀，預期壽險保單結構及投資部位調整，將在一定程度緩衝新制影響。

銀行股方面，侯乃鳳說，台灣多數銀行今年來獲利穩健，主要是財管和投資業務穩定成長，但利息收入增加，也使淨利差（NIM）擴張幅度縮小。

根據大和預估，明年台灣整體企業貸款業務將成長4%-5%，手續費收入也呈中低個位數增長，再綜合考量投資收益及信貸成本（ credit cost），預估銀行獲利將比今年個位數增加，優於壽險動能。

侯乃鳳表示，由於大環境因素，大和將台灣金融產業評級下調，但個別壽險、銀行族群或單一公司，仍有利基可圖，如中信金、富邦金獲利結構穩健，獲大和看好。

本土法人投顧等日前陸續針對金融情勢發表金融股策略，昨（25）日有投顧重申看好開發金，包括中華開發資本加速實現獲利、凱基證券獲利提升及中壽投資部位的未實現獲利轉正，皆有助金控股價靠攏淨值。