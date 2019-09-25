櫃買中心通過元大投信三指數申請

2019-09-25 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



櫃買中心今（25）日召開ETF標的指數資格認可審查會議，通過元大投信申請「彭博巴克萊中國政策性金融債5年期以上債券指數」、「ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數」之資格，並書面審查通過「創業板指數」資格，接下來元大投信得申請連結該三指數的投資商品。

上述債券指數皆為元大投信首次申請，包括該投信首度申請市場熱門的新興債指數，創業板指數則因元大曾向證交所申請資格並獲通過，但未發行連結商品而導致時效已過，此次再向櫃買中心申請，獲取資格後才能發行商品。

櫃買中心表示，元大申請的兩檔檔債券指數，分別衡量人民幣計價5年期以上中國政策性金融債券市場，以及美元計價15年期以上新興市場國家之主權債券市場的績效表現，各由65檔和96檔成分債組成，平均剩餘年期為8.22年及25.94年。

「創業板指數」則由深圳證券交易所創業板市場，篩選規模較大、流動性佳及具代表性的100檔股票。

另不久前，新光投信也向證交所申請「恒生A股創業指數」資格認可，主要選取中國深圳證交所創業板上市公司中，符合財務比例及流動性檢測標準、並為市值前50大的A股做成分股。看來短期股票ETF發行有重回陸股趨勢，而且都瞄準高潛力、中小股為主的創業板。