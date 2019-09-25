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郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

台股國慶日休市 10月5日提前補班

2019-09-25 16:16經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所表示，因應10月10日國慶日為周四，11日周五將調整放假，10日和11日兩天台股都休市，並提前於10月5日周六補上班，但不交易、也不進行交割作業。

鑒於10月10、11日休市，9日買賣交割作業也將順延到10月14日當周，呼籲投資人留意。

台股國慶證交所

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