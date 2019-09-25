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強信-KY董座看好自動化需求、CISMA展後訂單成長增速

2019-09-25 13:53經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

中國上海市舉辦「2019中國國際縫製設備展覽會（CISMA2019）」9月25日開展為期4天，這已經是全世界最大展覽，日本最大的兄弟、重機業者參展外，台灣也有強信-KY（4560）、高林、啟翔與歐西瑪等。強信-KY就看好展出後第4季的業績表現有望成為今年最好的一季。

強信-KY董事長綦秉信指出，受到美中貿易戰，全球景氣不佳影響，紡織業界對於投資的態度確實趨謹慎，但因為降低成本已經成為全球趨勢，自動化需求明顯增加，整體展場人氣依舊很旺，強信-KY盼能參展爭取新訂單。

綦秉信進一步指出，CIMA是一個全世界最大的縫製設備展，面績達14萬平方米，1300多家參展，今年展出的展重點在於推動全球工廠的智能化，嵌入補充人工作業的高度自動化技術的最新型工業用縫紉機及各種最新綜合系統解決方案，這些都是現場最吸睛的產品。

強信-KY也看好這次展出的效益，根據中美貿易轉單受惠及明年東京奧運將登場，依過往經驗，奧運前一年的運動休閒產品需求明顯提升；再加上根據專業的Euromonitor預估至2020年全球服飾產業規模將達15,355億美元，年複合成長率為4.27%；其中亞洲為全球服飾需求最高之區域，年複合成長率達5.79%，也讓所有廠家集中火力來參加。

至於獲利的部分，強信-KY看好展出後自動機台的銷售概況，上半年獲利1.43億元，每股稅後純益（EPS）為2.16元；展會結束後業績年成長都達一成以上，所以第4季旺季效應可期，單季獲利將會回升，全年獲利可望回到去年水準。

台灣的業者包括強信-KY、高林、啟翔、歐西瑪等也都參展。記者黃淑惠／攝影
台灣的業者包括強信-KY、高林、啟翔、歐西瑪等也都參展。記者黃淑惠／攝影
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強信-KY董事長綦秉信看好自動化需求、CISMA展後的訂單成長速度加快。記者黃淑...
強信-KY董事長綦秉信看好自動化需求、CISMA展後的訂單成長速度加快。記者黃淑惠／攝影
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降低成本已經成為全球趨勢，自動化需求明顯增加，整體展場人氣旺。記者黃淑惠／攝影
降低成本已經成為全球趨勢，自動化需求明顯增加，整體展場人氣旺。記者黃淑惠／攝影
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中國上海市舉辦「2019中國國際縫製設備展覽會（CISMA2019）」9月25日...
中國上海市舉辦「2019中國國際縫製設備展覽會（CISMA2019）」9月25日開展為期4天，這已經是全世界最大展覽。記者黃淑惠／攝影
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