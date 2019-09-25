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美中談判前台股區間震盪 法人看壓回幅度不大

2019-09-25 12:26經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股近萬一情怯，在連續多天衝關無力下，今（25）日開低走低，一口氣失守10日線及10,900點關卡，盤中回測到10,829.37點；法人認為，盤面上以權值股跌勢較重，中小型股的表現還好，預期在順勢拉回下，幅度不會太大，在美中談判前仍為區間震盪格局。

經濟數據不佳，加上美眾院將對彈劾總統川普一事進行正式調查，衝擊美股周二收黑，台股今日以10,885.67點開低，證券分析師張陳浩表示，台股今日主要是權值股走弱，台積電、鴻海、台達電等股走弱，一口氣跌破5日線及10日線。

他指出，台股面臨萬一關卡，KD在高檔形成死亡交叉，在連續多日上攻無力今日順勢拉回，不過，目前月線仍然上攻，且上來的速度很快，因此，大盤即使壓回，預期幅度也不會太大。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，從過去經驗來看，美股一旦重挫，川普態度就會有轉圜的空間，因此除非接下來貿易戰火再更加猛烈，否則短期貿易戰利空不至於再持續衝擊台股大盤。

魏永祥指出，以目前貿易戰的進展來看，中美雙方已敲定10月初進行下一輪貿易談判，即使市場大多預期雙方不易順利簽署協議，但預期在全球央行持續降息下，寬鬆的資金面將為股市最大的利多，為股市下檔提供保護，預期台股在10200~10500點附近支撐強勁。

魏永祥認為，預期在中美談判前台股仍為區間震檔格局，業績與展望佳的個股仍有表現機會，盤面仍是選股不選市格局。類股操作方面，長期成長趨勢的5G、網通、TWS等族群持續看好，另外低基期的優質中小型股，轉機股、高股息股、受轉單效應的紡織、製鞋股等也是選股方向。

另外，由於全球各國加強5G基礎建設，AI、高速運算、自駕車等應用未來將逐步實現，將帶動相關供應鏈的營運表現，為長線投資的最佳亮點。

台股貿易戰權值股

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