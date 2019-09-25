外資連11賣且調降目標價 台達電跳空下跌探前波低點

2019-09-25 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美系及亞系外資、國內法人最新報告同步調降台達電(2308)目標價，分別將目標價降至150元、182元、153元，且下修第3季獲利預估；統計近期外資持續賣超台達電，已連續賣超11天，投信也是連2賣，在外資及投信賣壓沈重下，今（25）日股價跳空帶量下跌，一度下探至137.5元，逼近前波低點價位。

美系外資表示，台達電近三個月股票低於台股大盤表現約10%，主要受毛利率不如預期、台達電子泰國（DET）協同效應未實現及工業自動化（IA）復甦不如預期等因素的影響，且認為還未看到股票轉折點的出現。

美系外資重申台達電中立評等，目標價由165元降至150元，同時下修今年至後年的獲利預估，調降幅度分別為2%、5%、4%。

亞系外資調降台達電第3季營收預估，由原先803億元調降至756億元，另外也調降第3季營業利益率預估，從原來的10%降至8.4%，反應營收及營益率下修，同時也調降今年到後年的每股純益（EPS）預估，分別由10.32元、10.88元、11.94元調降至9.72元、10.14元、11.53元。亞系外資重申台達電買進評等，目標價則由196元降至182元。

本土法人重申台達電持有評等，目標價由173元降至153元，法人表示，在筆記型電腦電源供應器營收不如預期，加上歐洲電信電源需求轉弱，下修台達電第3季營收預估；法人調降台達電第3季營收到746億元，降幅6%，且下修營業利益率至7.9%，第3季每股純益1.96元；法人表示，台達電目前訂單能見度有限，但看好電動車零組件明年成長展望強勁。

外資昨日賣超台達電5,834張，連續賣超台達電11天，統計近20個交易日賣超居多，合計賣超29,582張，投信也是連兩天賣超，合計近20個交易日賣超1,666張，外資及投信賣壓沈重，台達電今日以140元開低走低，一度下滑至137元，距5月24日盤中低點135元不遠。