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外資下修目標價 台達電盤中跌破140元關卡

2019-09-25 11:46經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台達電（2308）受到PC業務表現不佳，及工業自動化領域（IA）尚未復甦影響，第3季營收恐不如預期，導致法人圈轉空，兩家外資機構及國內法人下修目標價，美系外資更一口氣將台達價格從165元下修至150元，導致今（25）日盤中大跌逾3.5%，股價跌破140元關卡。

外資轉向有跡可循，自9月9日起賣超台達電，至24日為止已連續賣超11日，投信也於近期加入賣超行列、連二天賣出，導致台達電近10日三大法人累積賣超張數達23,094張。

台達電原先預期，第3季因進入傳統旺季，包含電源、資料中心、被動元件及風扇等業務帶動下，「第3季看起來還可以。」且因台達併入泰達電營收，預期本季營收相較上季將個位數成長，單季營收有望再創新高。

惟法人圈最新報告出爐，包含美系外資、亞系外資及國內法人機構皆認為，台達PC業務本季表現不佳，且工業自動化領域（IA）尚未復甦影響，將導致台達電本季營收表現不如預期。

美系外資給予台達評等維持「中立」，但將目標價自165元下修至150元。亞系外資則維持「買進」評等，目標價從196元降至182元；國內法人機構則將評等自「增加持股」降為「持有」，目標價由173元下修為153元。

美系外資指出，台達電收購的泰達電尚未顯現併購後的效應，工業自動化復甦也比原先預期緩慢。且因終端電子產品消費疲軟及大宗商品下跌，將導致電源價格降低，預估台達電近期成長將趨緩。

亞系外資表示，PC類相關產品因貿易戰提早在第2季拉貨，造成第3季表現不佳，且工業自動化需求疲軟，下修台達電第3季營收預期。

亞系外資強調，任何股價回落都可能為長期投資人提供很好的切入點，看好工業自動化將逐漸從低迷中復甦，且因全球5G服務陸續啟動，未來三年相關電信電源將成為台達重要成長動能。

台達電營收

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