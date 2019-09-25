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Nike財報靚 儒鴻、廣越等概念股營運續High

2019-09-25 11:05經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

全球運動用品龍頭耐吉（Nike）於美國時間24日盤後發布新財會年度的第1季財報，面對美中貿易戰烏雲籠罩，耐吉截至8月底止的第1季營收106.6億美元，年增7%，優於分析師預期的104.4億美元；淨利13.7億美元，年增率更高達27.3%，換算每股盈餘0.86美元，遠優於市場預測的0.7美元。亮麗成績推升耐吉周二盤後股價一度大漲5.5%，衝上92美元，改寫歷史新高。

Nike上季財報意外強勁，執行長帕克（Mark Parker）歸納原因包括產品創新及電商業務成長，另外耐吉在大中華地區成長動能也持續強勁，上季大中華區營收年增率高達22%，遠優於平均值7%。

國內紡織族群與耐吉合作緊密，包括紡織股王儒鴻（1476）、、羽絨衣代工大廠廣越，提供機能性布料的遠東新、力麗、福懋等，都可望跟著受惠。

儒鴻董事長洪鎮海先前就已經預告，公司主要客戶明年接單均成長，其中耐吉今年訂單成長10%，下半年跳至18%，明年會更好。

儒鴻今年前八個月營收181.29億元，年增1.7%；上半年稅後純益稅後純益19.71億元，年減6.1%，整體營運續站高崗，換算前六個月每股純益已達7.19元。

廣越8月營收創下歷史新高，累計前八個月營收107.06億元，已突破百億元大關，年增率高達33.6% ，動能強勁。由於羽絨服代工的出貨旺季為6月到10月，法人看好廣越9月營收有機會繼續突破高點。

營收廣越Nike財報

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