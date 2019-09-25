親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子愛上的這間學校魅力何在？

印度強國宇宙：「低成本上太空」的野心可行嗎？

淡季邁入尾聲 艾美特-KY迎買盤逆勢上攻

2019-09-25 09:50經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

艾美特-KY（1626）今（25）日成交量放大，無懼台股大盤走弱，一舉擺脫連三跌頹勢、逆勢開紅，盤中最高一度漲至31.05元。

艾美特第3季傳統淡季將邁入尾聲，法人預期，其第4季將重拾獲利動能。

籌碼面部分，外資近期頻頻出脫持股，截至24日，外資連10賣，持股比例相隔近一個月，再度跌破58%；三大法人持股來到58.09%，為近一個月低點。

艾美特-KY營運逐步升溫，電扇及電暖器營收雙雙成長，去年底至今，連續三季獲利；累計今年前八個月營收73.5億元，年減3.97%。

艾美特

相關新聞

外資連14買 公股連二天加碼

2019-09-24 23:36

台股開盤下跌32點 跌幅0.3%

2019-09-25 09:09

台股Q4中性偏多 趨勢類股擇優布局

2019-09-25 05:56

永續經營…光學業掀風潮

2019-09-25 00:30

高現金價值股 可攻可守

2019-09-24 23:26

光通訊股 量增價揚

2019-09-24 23:26

網通股 短多買盤點火

2019-09-24 23:26

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

中型股接棒漲！0050規模暴減、0056創新高

2019-09-24 19:26

外資連續14天買超台股949.79億 狂買這檔最多

2019-09-24 18:18

公司治理評鑑20%以外先剔除 責任投資很簡單

2019-09-24 15:41

9月24日／投資情報站

2019-09-24 14:31

期權密碼／選擇權留倉金額多空比寫近高 外資順勢作多

2019-09-24 14:31

大飲恢復交易 跌停鎖死

2019-09-24 14:31

新機兩樣情 法人擁蘋概棄華為

2019-09-24 14:31

法人看多明年成長 中美晶跳高

2019-09-24 14:31

電子承壓 台股多空攻防5日線

2019-09-24 14:31

大盤溫吞 光通訊族群漲勢突圍

2019-09-24 14:31

電子族群疲弱 台股小跌1點收10,918

2019-09-24 14:01

經濟解析／台股歷年Q4上漲居多 這幾個族群漲相看好

2019-09-24 12:00

降息潮下收益是王道 就挑這種ETF！

2019-09-24 09:03

就市論勢／運輸、食品 防禦力強

2019-09-23 23:46

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

大立光新設控股公司石安 林恩平家族幾乎全數轉讓持股

2019-09-24 21:20
看更多

熱門文章

大立光新設控股公司石安 林恩平家族幾乎全數轉讓持股

2019-09-24 21:20

外資連續14天買超台股949.79億 狂買這檔最多

2019-09-24 18:18

中型股接棒漲！0050規模暴減、0056創新高

2019-09-24 19:26

需求不振 面板雙虎今年恐都虧百億元

2019-09-25 00:35

大立光家族股權 集中閉鎖

2019-09-25 00:31

經濟解析／台股歷年Q4上漲居多 這幾個族群漲相看好

2019-09-24 12:00

外資連14買 公股連二天加碼

2019-09-24 23:36

公司治理評鑑20%以外先剔除 責任投資很簡單

2019-09-24 15:41

永續經營…光學業掀風潮

2019-09-25 00:30

高現金價值股 可攻可守

2019-09-24 23:26

華邦電盤中股價逆勢上漲 挑戰前波高點

2019-09-24 10:27

台股Q4中性偏多 趨勢類股擇優布局

2019-09-25 05:56

法人看多明年成長 中美晶跳高

2019-09-24 14:31

法人看好中美晶明年營運成長 帶動矽晶圓股走勢

2019-09-24 11:40

新機兩樣情 法人擁蘋概棄華為

2019-09-24 14:31

網通股 短多買盤點火

2019-09-24 23:26

大飲恢復交易 盤中跌停深鎖逾500張排隊等著賣

2019-09-24 12:46

電子族群疲弱 台股小跌1點收10,918

2019-09-24 14:01

土洋資金 齊聚股市前線

2019-09-24 23:56

越南產能開出 建漢急飆漲停

2019-09-24 14:31

京元電、微星 外資按讚

2019-09-24 23:26

光通訊股 量增價揚

2019-09-24 23:26

CPU缺貨緩解 微星帶勁

2019-09-24 14:31

陸擴張內需彌補外銷 聯成「今年虧是為了明年賺」

2019-09-24 15:55

大飲恢復交易 跌停鎖死

2019-09-24 14:31

昇陽半獲追單 下半年旺

2019-09-24 23:19

橘子投資電影 營收進補

2019-09-24 23:20

涓豆腐母公司 豆府明掛牌

2019-09-24 14:19

《返校》票房破紀錄 橘子業外吃補

2019-09-24 18:26

來運動吧！外資喊買柏文 目標價277元

2019-09-24 12:31

大盤溫吞 光通訊族群漲勢突圍

2019-09-24 14:31

聯成化上半年虧 總座柯衣紹：今年肉搏搶市占

2019-09-24 18:22

供應鏈移轉 宏碁唱旺東南亞營運

2019-09-24 23:21

就市論勢／PCB、伺服器 搭5G順風車

2019-09-24 23:25

遊戲業復甦 大宇資領漲類股價量齊揚

2019-09-24 13:14

新美齊雙引擎 熱轉

2019-09-24 23:24

良得電獲輝達電視遊戲機新訂單 利基型產品再下一城

2019-09-24 21:43

中化生訂單 滿到明年Q2

2019-09-24 23:22

瀚宇博 躍嘉聯益最大股東

2019-09-24 23:18

瑞昱、啟碁 四檔錢景俏

2019-09-24 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top