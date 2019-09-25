淡季邁入尾聲 艾美特-KY迎買盤逆勢上攻

2019-09-25 09:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



艾美特-KY（1626）今（25）日成交量放大，無懼台股大盤走弱，一舉擺脫連三跌頹勢、逆勢開紅，盤中最高一度漲至31.05元。

艾美特第3季傳統淡季將邁入尾聲，法人預期，其第4季將重拾獲利動能。

籌碼面部分，外資近期頻頻出脫持股，截至24日，外資連10賣，持股比例相隔近一個月，再度跌破58%；三大法人持股來到58.09%，為近一個月低點。

艾美特-KY營運逐步升溫，電扇及電暖器營收雙雙成長，去年底至今，連續三季獲利；累計今年前八個月營收73.5億元，年減3.97%。