台股開盤下跌32點 跌幅0.3%

2019-09-25 09:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（25）日開盤下跌32點，跌幅0.3%。

法人表示，美中貿易談判陷入膠著，全球股匯市仍屏息以待；台股雖然依舊會受影響，不過總統選舉日期越來越近，政府心態必定偏多，預期大盤指數若有回檔亦將有撐，惟盤面主流不明輪動頻繁，宜靈活操作。