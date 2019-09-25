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台股Q4中性偏多 趨勢類股擇優布局

2019-09-25 05:56聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

美國上周聯準會（Fed）利率決策會議如預期降息一碼，但點陣圖釋出年底前可能不會再降息的訊號，造成國際股債市場趨於震盪。展望第4季台股，凱基開創基金經理人顏克丞表示，第4季台股受惠於轉單效應、企業獲利轉正、資金動能增加及高殖利率優勢，相關台股基金可望於下季引領風騷。

顏克丞指出，台股上周周線連5紅，創下2017年6月26日以來的最長漲勢，在加權指數基期逐步墊高之下，須提防極短線出現過熱疑慮，近期若指數漲多拉回修正，操作策略應就趨勢類股逢低擇優布局。

顏克丞認為，受到中美貿易爭端衝擊，中美兩國對於台灣廠商的依賴程度明顯加深，帶動市場上修明年台灣經濟成長率，加上在聯準會「鷹中偏鴿」的貨幣政策下，資金行情持續發酵，且台股具有較高股利率優勢，有機會吸引資金回流，因此持續看好台股表現。

顏克丞分析，台灣M1B與M2年增率差距逐漸擴大，顯示台股仍具備資金動能；在評價面上，大盤本益比約為16.5倍，處於中性偏高，從加權指數的股價淨值比與殖利率角度來看，評價面也具吸引力。

觀察台股殖利率表現，顏克丞分析，根據Bloomberg統計至8月12日止，台股擁有4.4%殖利率水準，不僅較馬來西亞、泰國、印尼、新加坡、印度及菲律賓等東南亞主要股市來得高，也傲視南韓、香港、日本及中國大陸等亞洲主要股市。

在選股策略上，顏克丞表示，由於PA功率放大器、散熱及CCL（銅箔基板）等強勢族群近期已有過熱跡象，預料市場資金將啟動類股轉換，布局上看好5G概念及電子下游為主。

顏克丞指出，5G產業自明年起進入產業密集資本投入高峰期，加上中國大陸工業和信息化部已於今年6月開始發放5G商用執照，宣示正式進入「5G 商用元年」。根據券商資料指出，大陸5G基地台今年預估將出現18萬個，隨著商用需求擴增，明年數量可望上看60萬個，成長曲線驚人。

此外，邊緣運算（Edge Computing）也有助於降低傳統雲端架構的運算負荷，提升邊緣端的數據與資料處理能力，根據研調機構拓墣預估，2018年至2022年全球邊緣運算相關市場規模的年複合成長率將超過30%，台股相關受惠族群後市可期。

基金經理人顏克丞表示，第4季台股布局上看好5G概念及電子下游為主。路透
基金經理人顏克丞表示，第4季台股布局上看好5G概念及電子下游為主。路透
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台股5G高殖利率

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