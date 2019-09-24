8月股市跌、土洋資金沒跑 央行數據透露資金齊聚前線

2019-09-24 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



土洋資金齊聚股市前線，凝聚9月股市上漲新動能。中央銀行今（24）日公布，8月外國人新台幣帳戶、證券劃撥帳戶，雙雙較7月大增255、330億元，除外國人新台幣帳戶2,315億元、創一年新高外，證券劃撥帳戶漲至1兆9,857億元，締造歷史新高紀錄。

外國人新台幣帳戶為外資匯入後停泊閒置資金之處，央行資料顯示，8月外匯淨匯出逾64億美元，但該帳戶不減反增至2,315億元，為一年高點，較7月大增255億元。

央行官員解釋，8月受美中貿易戰衝擊，股市表現不佳，外資8月在集中市場賣超1,212億元，並淨匯出逾64億美元，停泊帳上的資金增加，除了領到現金股利因素外，也代表資金並未完全離開台灣，部分資金仍停在帳上，擬伺機投入股市。

「9月外資在集中市場連續淨買超，應該就是這些停在帳戶上的資金進駐」，央行官員表示。觀察集中市場，9月以來，外資累計淨買超916億元。

至於象徵國內散戶投資信心的證券劃撥帳戶，8月大增330億元，餘額1兆9,857億元，續創歷史新高，就快突破2兆元大關。

「民眾7～9月有收到現金股利，可能先停泊在帳戶上，隨時準備進場，當然也可能有其他資金用途，因為證券劃撥帳戶是活期存款，民眾可以做資金運用」，央行官員說。