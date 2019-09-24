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外資連續14天買超台股949.79億 狂買這檔最多

2019-09-24 18:18經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

外資連14買期間買超前十大個股。記者楊伶雯／製表
外資連14買期間買超前十大個股。記者楊伶雯／製表
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台股今（24）日小跌1點，守住10,900點關卡，收在10,918.01點，外資買超21.66億元，已連續14個交易日買超，合計買超金額達949.79億元，買超個股最多為台積電(2330)，同時間合計買超11萬3,021張，買超前十大個股中還包括面板、晶圓代工、記憶體、金融股等。

台股今日開低震盪，早盤以10,917.44點小跌開出，在電子股走弱下一度失守10,900點關卡，下探至10,886.62點，幸好台積電開低走高翻紅，鴻海、可成、和碩、華碩、光寶科、南亞科、日月光投控、京元電等股上揚，加上金融股包括國泰金、玉山金、永豐金也有表現，指數最高翻紅至10,947.53點，不過終場仍是收黑，跌幅0.01%。

統計三大法人買超15.56億元，其中外資買超21.66億元，連續14個交易日買超，投信賣超8.13億元，自營商買超（合計）2.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.19億元，自營商（避險）買超6.22億元。

外資連14買，合計買超金額達949.79億元，連續買超天數平了2017年10月5~26日的連買紀錄，當時的連14買合計買超金額為458億元；統計外資連買期間的買超標的，台積電居買超冠軍，外資買超11萬3,021張、其次為群創，外資買超10萬6,463張、緯創以77,286張居第三。

第四至第十名則依序是中環、聯電、中信金、友達、南亞科、台新金、上海商銀等，合計外資連買期間買超張數超過5萬張；另外，京元電、旺宏、第一金則有逾4萬張買超；富邦金、國泰金、永豐金、華邦電、中石化、合庫金、台泥則有逾3萬張的買超。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，雖面臨美中貿易雜音，但在9月聯準會降息1碼，仍維持預防性降息態勢，加上其他主要央行貨幣政策也趨向寬鬆，充沛的流動性成為目前市場最大利多，加上政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應帶動電子業出口數據亮眼等，台股大盤表現仍有望盤堅向上。

朱翡勵指出，在產業布局方面，建議可朝受惠於去美化帶動轉單效應的產業布局，以具有新趨勢、新規格、新應用、市占率提升、營收與獲利成長性俱佳的個股為標的，產業方面包括5G、半導體、IC設計、散熱、手機/NB新規格等都可留意。

外資台積電

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