經濟解析／台股歷年Q4上漲居多 這幾個族群漲相看好

2019-09-24 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



統計台股近10年第4季的表現，上漲機率達七成。報系資料照 分享 facebook

統計台股近10年第4季的表現，上漲機率達七成，去年全球股市都受到美中貿易戰的衝擊，台股也不例外，因此出現下跌，統計各類股表現，近10年第4季平均漲幅最高為塑膠類股；今年第4季，法人抱持審慎樂觀態度，在電子股旺季及選舉、農曆年紅包行情、新台幣看升、外資回補等情況下，預期將有不錯的表現；布局首推受惠於去美化帶動轉單效應的產業，以具有新趨勢、新規格、新應用、市占率提升、營收與獲利成長性俱佳的個股為主。

根據統計，2009年以來，台股第4季加權指數表現上，2011、2012、2018年等三年呈現下跌，其餘各年度都是上漲，漲幅最高達9.04%（2009年），最少則是0.95%（2016年）；下跌部分以去年跌幅11.62%最高，近10年來加權指數平均漲幅1.85%。

統計近10年來第4季表現亮眼的族群發現，近10年第4季平均漲幅前十強依序是塑膠類(4.12%)、資訊服務類(4.08%)、半導體(3.86%)、運輸類、電機類、汽車類、玻璃陶瓷、油電燃氣、金融保險、化學工業等，平均漲幅都高於加權指數平均漲幅1.85%。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示， 9月聯準會降息1碼，仍維持預防性降息態勢，加上其他主要央行貨幣政策也趨向寬鬆，充沛的流動性是現階段市場最大利多，台股方面還擁有政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應帶動電子業出口數據亮眼等利多支持，因此在美中貿易議題仍具雜音之下，台股大盤表現仍有望盤堅向上。

朱翡勵指出，在產業布局方面，建議可朝受惠於去美化帶動轉單效應的產業布局，以具有新趨勢、新規格、新應用、市占率提升、營收與獲利成長性俱佳的個股為標的，產業方面包括5G、半導體、IC設計、散熱、手機/NB新規格等都可留意。

證券分析師黃漢成表示，預期台股今年第4季將有不錯的表現，主要是因為蘋果iPhone11系列拉貨效應，推升供應鏈的出貨成長，看好第3季到耶誕節的電子旺季拉貨題材；另外，選舉題材也將支撐台股表現。

他說，農曆年前向來也有一波行情，加上外資回補，還有台幣逐步看升的趨勢，都將有助第4季台股的表現；美中貿易戰雖有可能造成衝擊，但預期影響不大，除非有超出市場預期的利空出現，否則目前看起來還沒有黑天鵝。

在布局的標的上，黃漢成指出，iPhone低位階的個股仍有表現機會，包括鴻海、和碩、康控-KY、美律、GIS-KY等；至於5G題材股部分，逢回可以尋找買點；印刷電路板仍則有財報利多，壓回可以找買點。