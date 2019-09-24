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法人看好中美晶明年營運成長 帶動矽晶圓股走勢

2019-09-24 11:40經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽晶圓及太陽能廠中美晶（5483）今年以來持續調整營運體質，在打消太陽能的潛在損失之後，市場法人認為，該公司明年營運在太陽能可望優於今年，且矽晶圓業務也將帶動成長之下，對該公司明年營運持樂觀看法，今（24）日該股受到明年營運偏正面的激勵，盤中股價逆勢上漲逾4%，並帶動矽晶圓個股走勢。

受到明年營運看好的激勵，今日台股大盤指數維持小跌，不過，中美晶盤中股價一度上漲逾4%，盤中股價高點來到85.1元，不僅是該股波段新高，同時也是近一個半月以來的股價新高，在中美晶走強的帶動下，矽晶圓股今日也多具相對強勢表現，其中，合晶及台勝科盤中也一度上漲2至3%，環球晶則是小漲1%上下表現，整體而言，今日矽晶圓股表現相對強勢。

國內分析師表示，中美晶在打消太陽能的潛在損失後，預料中長期將可有重新評價的行情可期，且雖然今年下半年以來，中美晶子公司環球晶也面臨產業轉為供過於求的庫存修正階段，但中美晶在太陽能方面的業務已無包袱，預估未來數季之內將可維持獲利，市場法人預估，該公司明年獲利可望有成長表現，股價後市展望正向看待。

市場法人表示，中美晶在太陽能毛利率方面，若不考慮長期料源合約提列負債準備的話，其實第2季毛利率已在2位數水準，同時，第3季太陽能電池及模組，產能利用率也達到全產能生產。

另外，在矽晶圓方面，市場也看好12吋產品長期需求仍看成長，而目前在先進製程方面，該公司也已打入10奈米級以上的市場，成為正式供應商，因此，明年在此部分的出貨也持續看好。

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