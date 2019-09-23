外資連13買 周五摩台期結算 台股多空決戰萬一

2019-09-23 22:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



美中貿易談判再生變數，台股今（23）日觀望力守在10,900點，外資則是連13日買超928億元。近期是國內外財報空窗期，但指數自低點反彈已接近一成，壓抑指數空間，而周五摩台期結算，將是多空決戰萬一之時，法人指出，市場資金充沛，第4季台股仍將震盪盤堅向上。

籌碼面來看，外資雖連13買，但今天買超力道縮小至僅15億元，期貨淨多單則是略減965口至49,839口。外資操作不像上周全面偏多，加權指數自8月初低點反彈，漲幅已接近一成，解套賣壓逐漸出籠，恐壓抑指數空間，而周五摩台期結算，將是多空決戰萬一之時。

群益投信投資長李宏正指出，原本市場預期今年資金會緊縮，加上全球GDP減緩，所以對萬一關卡較為謹慎，不過在各國主要央行貨幣政策高唱「鴿」聲，加上貿易戰的風險降低，資金充沛之下，市場轉趨樂觀，預期第4季台股將盤堅向上，會是在大的區間震盪。

李宏正分析，之前因為貿易戰與擔憂經濟放緩，外資在台股、陸股都是大幅減碼，而貿易戰有止穩態勢，經濟只是趨緩但還沒到衰退，外資買盤就重新歸隊，第4季應會延續這波資金趨勢，台股將震盪向上。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，外資不但已連續買超13天，上周買超台股約384億元，9月至今已累積達895億元，逐漸回溫的資金動能有望對近期台股提供支撐。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，iPhone新機發表、聯準會降息兩大事件確定後，失望性賣壓不大，測試台股震盪幅度不深，盤面持續維持輪動格局，CCL、PCB、IP、半導體等族群輪流表現，聯準會降息對於中期資金面仍屬正向，資金流向創造資本市場高檔有撐條件。