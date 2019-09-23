友通砸4.6億元參與羅昇私募 取得持股20%

2019-09-23 20:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）今（23）日晚間公告，董事會決議通過參與認購羅昇企業股份有限公司，以私募方式辦理現金增資發行之普通股，交易總金額為4.6億元、每單位價格為新台幣20元、交易單位數量為2300萬股，持股比例約為20.49%。

友通表示，取得有價證券之原因為結合羅昇企業工廠自動化渠道優勢，擴大友通Embedded 於工廠自動化市場份額，並且整合集團於ICT 的投資，實現集團於 IT+OT 未來數位轉型服務的價值與市場地位。

羅昇集團成立於1984年，是亞洲傳動控制領域卓越品牌通路商。根據該公司官網指出，經過多年的深耕，羅昇集團在智動化控制領域已建立起良好的信譽。羅昇集團總部設於台灣，並在天津、香港分別設有子公司，以便就近服務客戶。

中國大陸自動化趨勢明確，市場商機龐大，友通啟動併購機制，針對對岸自動化市場，鎖定系統整合商 (SI) 整併，將成明年成長主要動能之一。

在不計入併購的情況下，友通目標2020年有機成長將以雙位數為目標，重心則放在利潤的增加，希望在今年繳出佳績之後，連續刷新紀錄。

友通8月自結合併營收5.34億元，較7月5.46億元小減2.2%、仍較去年同期5.05億元成長5.7%。累計前8月合併營收42.71億元，較去年同期35.25億元成長達21.1%，雙雙續創同期新高。