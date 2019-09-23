權值股疲軟 台股下跌10.67點收10,919

2019-09-23 13:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到美中雙方再度交鋒影響，今（16）日台股窄幅震盪，權值股疲軟，轉為中小型股、個股表現，指數終場下跌10.67點，收在10,919.02點，成交量達1,056.47億元。法人認為，由於台股來到前波高點區，上檔解套賣壓不小，預期台股將呈現橫向整理。

今日亞股普遍仍陷弱勢震盪，日股今日休市，韓股由紅翻黑，陸股、港股開盤走跌，盤中跌幅超過1%。

觀察今日盤面上，權值股表現疲弱，壓抑多方攻勢，包含台積電、大立光等在平盤上下拉鋸，鴻海、聯發科由黑翻紅，而塑化股、金融股也表現弱勢，生技股則較有表現，包含精華、大江、大學光、泰博、等；另外光學股走勢呈現不同調。

今日以個股表現為主，包含嘉聯益、揚智、嘉澤、家登、亞德克-KY、京元電子、瀚宇博等股走揚。

美國Fed以及多國皆確立寬鬆走向的貨幣政策後，資金行情再度發酵，台股類股呈現良性輪動、電子產業旺季拉貨持續增溫，iPhone預購正向，且近期外資持續加持，均有利指數後續向上盤堅，指數仍有高點可期，但隨指數來到高位，也將震盪加劇。