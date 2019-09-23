英特爾、超微兩大平台加持 嘉澤股價創上市以來新高

2019-09-23 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



伺服器插槽出貨升溫，連接器廠嘉澤（3533）通吃英特爾與超微兩大平台，第四季營運攀上高峰，法人預估單月營收挑戰歷史新高，近期外資及投信法人聯袂買盤推升，今日股價至287元高點，刷新該公司自2007年上市掛牌以來新高記錄。

嘉澤下半年營運動能強勁，其中英特爾Purley伺服器處理器滲透率持續攀升，今年可望見到60%至70%滲透率，嘉澤第三季已獲Purley平台處理器插槽認證，預計在第四季可小量出貨，2020上半年進入出貨高峰期，由於該插槽與插槽扣件售價相當，利潤優於平均水準。

另外，英特爾新伺服器平台Whitley將於明年第一季推出，其插槽扣件設計升級，成本及平均售價優於過往水準，一旦認證通過開始採用，可帶動嘉澤整體毛利率進一步提升。

而英特爾競爭對手超微，憑藉價格及性能優勢，第二代EPYC伺服器市占率逐漸擴增，嘉澤為超微伺服器處理器插槽與插槽扣件供應商，受惠於超微市占率提升優勢，下半年營運逐步走揚，此外，由於伺服器DDR差插槽升級，帶動嘉澤DDR插槽出貨增加，目前DDR插槽雖僅佔嘉澤營收比重約5%，但加總整體伺服器成長升高，法人預估嘉澤在伺服器的全年營收可有20%以上成長。