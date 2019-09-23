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台股窄幅震盪 盤面個股表現

2019-09-23 11:46經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

受到上周五（20）美股開高走低影響，今（16）日台股開盤小跌4.88點，權值股疲軟，中小型股、個股表現。法人認為，由於台股來到前波高點區，上檔解套賣壓不小，預期台股將呈現橫向整理。

上周五受到美中貿易戰再起風雲影響，美股四大指數收盤全數下跌，使今日亞股普遍仍陷弱勢震盪，日股今日休市，韓股由紅翻黑，陸股、港股開盤走跌，盤中跌幅超過1%。

觀察今日盤面上，權值股表現疲弱，壓抑多方攻勢，包含台積電、聯發科、鴻海等在平盤上下拉鋸，而塑化股、金融股也表現弱勢，生技股則較有表現，包含精華、大江、大學光、泰博、等；另外光學股走勢呈現不同調，大立光盤下震盪，然玉晶光上漲約2%。

今日以個股表現為主，受到籌碼面帶動，嘉聯益、揚智、嘉澤等股走揚；另外，家登、亞德克-KY、京元電子、瀚宇博等股走揚。

美國Fed以及多國皆確立寬鬆走向的貨幣政策後，資金行情再度發酵，台股類股呈現良性輪動、電子產業旺季拉貨持續增溫，iPhone預購正向，且近期外資持續加持，均有利指數後續向上盤堅，指數仍有高點可期，但隨指數來到高位，也將震盪將加劇。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，指數來到高點、時間上鄰近季底，考量美中貿易戰再度延續交鋒，建議投資人操作上以短打為主，且不追高，擇基期低的股票優先布局。

台股權值股貿易戰

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