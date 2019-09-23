大摩喊買亞德客 目標價倍增到450元

2019-09-23 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼瑞信證券升評後，摩根士丹利最新報告指出，大陸工具機最壞情況已過，現在庫存水位健康，加上新款iPhone和5G帶動設備需求等三大利多加持，亞德客-KY（1590）2020年可望迎來強成長，將其評等雙升至「優於大盤」，目標價從200元翻倍拉高到450元。

亞德客今（23）天開高大漲，盤中漲逾4%，最高來到386.5元，創下5月來近四個月高價，激勵工具機族群強勢表態。

摩根士丹利（大摩）針對台灣工具機產業發發布告指出，2020年將是值得期待的一年，主因大陸工具機業經過三季的調整，庫存恢復健康，最壞的供給過剩狀況已過，明年起還有（1）新款iPhone、5G帶動設備拉貨，（2）客戶將回補庫存，（3）遷廠的設備需求浮現，可望推動工具機景氣重新振作。

大摩表示，特別調升亞德客評等，又有四大理由，包括景氣好轉，亞德客優先受惠、近15個月市場已下調其獲利預測達30%-40%、外資持股極低將有大幅回補空間、以及亞德客評價不貴，「現在是加碼的好時機。」

大摩並補充，中國工具機產業將啟動結構性的景氣循環，目前製造業貢獻大陸實質經濟成長（GDP）的比重仍有三成，接下來人口成長降速、勞動人力不足、不斷提高的工資以及當地自動化設備的滲透率還不高等，將推動工具機需求穩定擴張。

法人分析，亞德客大陸營收比重高，也是其領先受惠中國需求反彈的關鍵。根據外資預估，新一波需求轉強，亞德客明、後年每股純益（EPS）有望從今年的13.1元，逐步成長到16.6元、18.38元；同期上銀EPS預估從10元增加到13元，因此更看好亞德客。