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谷歌啟動史上最大綠電採購計畫 信邦大啖綠電財

2019-09-23 10:56經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

全球綠電風潮再起，谷歌宣布啟動史上最大綠電採購計畫，預計將購買太陽能風力發電等再生能源電力，金額高達20億美元，大手筆採購綠電動作間接帶動全球再生能源建設，連接器線廠商信邦（3023）佈局太陽能模組及風力發電相關零組件可望優先受惠，大啖全球綠電財。

谷歌宣布有史以來全球最大綠電採購計畫，計畫將在美國、南美洲及歐洲投資20億美元，購買共18筆的太陽能、風電等再生能源投資組合，總容量高達 1,600 MW。谷歌執行長Sundar Pichai表示，該計畫不單是向現有已蓋好的太陽能、風力發電買電而已，還將投資那些尚未動工或是進行中的綠能電廠，向他們承諾長期購買。

谷歌啟動購買綠電計畫，不僅加快全球綠電建設腳步，也引領其他企業加入綠電採購，先前蘋果便曾對外宣布旗下產品使用綠電生產，綠電建設投資增加有利於台廠綠電設備及零組件供應者，其中信邦投入綠電及節能產業多年，目前占營收比重約28.54%。

由於信邦產品穩定度高且能提供高度客製化產品，包括：交流電分支纜線、功率優化器、負溫度係數感測器、電阻溫度感測器、控制器區域網路接線盒、佈線用電線、高負載連接纜線等，因此，目前主要客戶為國際一線風力發電設備大廠。

法人指出，信邦中系風力發電設備客戶受惠中國離岸風電建置需求增長與海外市場出貨成長，國際風電設備客戶受惠風場建置需求升溫，市場預期2020年風電裝機容量將延續2019年回升態勢。另外，太陽能美系客戶產品出貨將受惠於美國禁止華為太陽光電逆變器在美國銷售，該客戶市占率提升，間接帶動信邦訂單量增加，預期下半年出貨可雙位數成長。

綠電太陽能風力發電

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