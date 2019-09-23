台積電平盤震盪 台股開盤小跌4.88點

2019-09-23 09:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到上周五（20）美股開高走低影響，今（16）日台股開盤小跌4.88點，指數為10,924.81點，而早盤台積電、鴻海在平盤附近震盪，大立光壓在盤下。法人認為，台股上檔壓不小，短線高檔震盪，盤面個股表現。

上周五美股四大指數收盤全數下跌，早盤受到美國公布新一波437項關稅排除清單，帶動三大指數全數上揚。然而，盤中傳出中國代表團取消本周參訪美國農場行程，並且提前返回中國；與此同時總統川普態度轉變，認為美國並不急於尋求部分協議，造成美股急轉直下，費半指數領跌四大指數。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌159.7點，或0.58%，收在26,935點；標普500指數下跌14.7點，或0.48%，收在2,992.07點；Nasdaq指數下跌65.20點，或0.79%，收在8,117.67點；費半指數下跌29.0點，或1.82%，收在1,563.00點。