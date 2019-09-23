台積電平盤震盪 台股開盤小跌4.88點
受到上周五（20）美股開高走低影響，今（16）日台股開盤小跌4.88點，指數為10,924.81點，而早盤台積電、鴻海在平盤附近震盪，大立光壓在盤下。法人認為，台股上檔壓不小，短線高檔震盪，盤面個股表現。
上周五美股四大指數收盤全數下跌，早盤受到美國公布新一波437項關稅排除清單，帶動三大指數全數上揚。然而，盤中傳出中國代表團取消本周參訪美國農場行程，並且提前返回中國；與此同時總統川普態度轉變，認為美國並不急於尋求部分協議，造成美股急轉直下，費半指數領跌四大指數。
終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌159.7點，或0.58%，收在26,935點；標普500指數下跌14.7點，或0.48%，收在2,992.07點；Nasdaq指數下跌65.20點，或0.79%，收在8,117.67點；費半指數下跌29.0點，或1.82%，收在1,563.00點。
法人認為，美國Fed以及多國皆確立寬鬆走向的貨幣政策後，資金行情再度發酵，台股類股呈現良性輪動、電子產業旺季拉貨持續增溫，iPhone預購正向，且近期外資持續加持，均有利指數後續向上盤堅，指數仍有高點可期，但隨指數來到高位也將震盪將加劇，而強勢股輪動才是重點，建議仍可以偏多操作，擇優短線布局。
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