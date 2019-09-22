新降息循環 投資挑「雙高」金融股

2019-09-22 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



央行利率連13凍，但美國再度降息，加上美債殖利率滑落，內外資法人分析，國內金融股基本面，除了壽險將面臨再投資收益下滑的挑戰，主要銀行也將承受利差縮減衝擊，在新的降息循環到來，最好挑選高獲利動能、高併購題材個股。

根據大和資本、花旗環球及統一投顧推薦的「雙高金融股」中，中信金（2891）、開發金、中壽及玉山金榜上有名。

大和資本和統一投顧分析，央行利率連凍，符合市場預期，但值得留意，台灣銀行業主要收入的放款和淨利息收益，兩者表現並未因利率連凍而停止下滑。

據統計，國銀放款集中新台幣放款，此部分因市場競爭加上國銀吸收外幣存款，第2季國銀平均存放利差落在1.32%，較去年底下滑2個基點；淨利差收益則受外幣放款收益率和外幣資產率先反映美國降息，第2季平均利差也較第1季下滑3個基點，與去年底比較減少6個基點。

法人分析，以央行預估，2019、2020年台灣實質經濟成長率（GDP）將分別成長2.4%、2.3%，預估通膨率0.7%、0.88%，未來應無進一步降息動機，不過因放款競爭難以改善，美國降息帶動Libor走低，國銀利差恐持續下滑。

壽險業相較下，更高的收入比例來自海外債券投資，其投資部位占可運用資金比重平均已升逾六成，使得往例美債殖利率下滑，壽險平均股價皆跟進走跌。

花旗先前報告指出，國壽、富壽等都會受此波美債殖利率陡降，隱含價值及每股純益（EPS）大縮水；本土法人則從壽險於第3季積極認列債券收益剖析，後續再投資報酬率勢必不如過往，將壓縮經常性收益改善空間。

鑑於上述原因，內外資法人均建議，投資金融股挑高獲利穩定性的銀行股，另外具潛在併購題材個股也值得關注。