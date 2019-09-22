分析師：市場風險意識未降 本周沿10日線上攻 挑戰萬一

2019-09-22 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



台股多頭格局尚未鬆動，但追高風險漸增。分析師表示，本周觀盤重點在大盤是否可以上攻11,000點關卡，下方可以讓10日線發揮支撐效果，只要回測不破就代表多方後續仍有上攻的機會，另外，在籌碼面，需觀察外資的買進賣權是否有加碼或買進買權減碼，適時動態調整部位。

央行最新預估，將台灣今年經濟成長率上修至2.4%，經濟部則公布台商2019年累計回台投資金額已逼近6,000億元；分析師表示，台指期上周五再度向上挑戰10,900點關卡，期現貨逆價差由28點增至31點，台股漲多後，市場風險意識依舊不低。而美聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，刺激台股近期拉出一波強勁反彈，周線連五紅，創2017年5月底以來的最長紀錄，熱錢效應可望持續發酵，國內並有大選及資金回流題材助攻，指數可望再往萬一關卡靠攏。然而美國總統川普20日表示，美國不需要在2020年總統大選前與中國達成貿易協議，拒絕達成部分協議，美中貿戰仍是顆不定時炸彈。

以技術面來看，分析師表示，台指期從8/26低點10,307點開始本波反彈，近六百點多頭攻勢來的相當快，均線已呈現多頭排列，但季線也開始上彎，目前是沿著10日線持續上攻，也合乎多頭反彈上攻的節奏，短線都是有利於多方格局。目前台指期多方支撐在10日線位置，上檔壓力在11,000點附近，台指期萬一關卡沒有挑戰成功，勢必很有可能會回測10日線位置，只要不被跌破，台指期多方仍有上攻的機會。

籌碼面來看，分析師表示，外資在台指期淨多方部位來到50,804口，整體水位偏多，選擇權方面，買進買權水位維持在30,310口，買進賣權則維持至14,233口，空方力道沒有增強跡象。由此可見，外資仍積極建立多單水位，避險的部位則維持一定的水位，主要是目前國際上還是充滿了不確定的利空因子，美中貿易戰隨時都有機會再開戰。