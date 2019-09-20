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逸達FP-045臨床試驗數據 將於FARF科學研討會發表

2019-09-20 16:10經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

逸達（6576）將於2019年范可尼貧血研究基金（The Fanconi Anemia Research Fund, FARF）科學研討會中以專題報告及壁報形式發表 FP-045 用以治療范可尼貧血的潛在效果。

逸達研發的 FP-045 為醛去氫酶（ALDH2）活化劑，ALDH2是人體代謝有毒醛類的重要酵素,能加速人體排毒並具有活化細胞粒線體的作用，根據已發表的臨床試驗數據，范可尼貧血患者體內ALDH2 的顯性抑制對偶基因 （dominant-negative allele）與其骨髓衰竭的惡化速度息息相關，顯示若能夠活化ALDH2，對范可尼貧血極有可能達到治療效果。

本屆研討會於9月19日至9月22日於美國芝加哥舉行，逸達將在9月21日就FP-045一期臨床試驗數據，由醫務長李怡聖發表專題報告，同時逸達將以壁報形式發表以 FP-045 活化醛去氫酶（ALDH2）作為范可尼貧血潛在治療方式的研究數據。

范可尼貧血是一種因 DNA 修復缺陷所造成的罕見遺傳疾病，病患多於兒童時期被診斷，並多因骨髓衰竭、白血病及其他癌症等原因早逝，至今市面上尚無藥可根治。美國每年估計有31位范可尼貧血患者出生，平均每1.31萬位新生兒中就有一位患有范可尼貧血，平均壽命僅不到40歲。

逸達研發的 FP-045 為醛去氫酶（ALDH2）活化劑，ALDH2 是人體代謝有毒醛類的重要酵素，能加速人體排毒並具有活化細胞粒線體的作用，根據已發表的臨床試驗數據，范可尼貧血患者體內ALDH2 的顯性抑制對偶基因 （dominant-negative allele）與其骨髓衰竭的惡化速度息息相關，顯示若能夠活化ALDH2，對范可尼貧血極有可能達到治療效果。

逸達生技董事長簡銘達表示，FP-045 已於一期臨床試驗取得良好結果，目前正為下一階段的臨床試驗做積極準備。

逸達今（20）日股價收66元，下跌2.2元。

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