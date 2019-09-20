玉晶光8月自結每股純益4.77元 超越上半年

2019-09-20 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



光學鏡頭廠玉晶光8月自結稅後純益4.81億元，年增324%，每股純益4.77元，超越上半年獲利，為單月新高。

受惠iPhone新機拉貨，玉晶光8月營收以18.38億元，創單月新高，月增43.2%，更較去年同期大增1.2倍。累計今年前八月營收63.28億元，年增26.58%。

玉晶光累計今年上半年稅後純益2.23億元，年減40%，每股純益2.22元。由於8月營收衝高，加上產品結構優化，帶動獲利一飛衝天。至於第4季表現將視新機銷售而定。