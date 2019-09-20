10大外資喊買聯發科 目標價最高上看500元

2019-09-20 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



聯發科（2454）5G系統單晶片（SoC）預計年底到明年初放量，明年首季就有搭載這款晶片的5G手機上市，取得領先地位，更有美系外資坦言錯估聯發科5G SoC的進度，修正過度保守的看法，調高評等及目標價，初步統計約有10大外資先後喊買聯發科，目標價365~500元，其中5家外資目標價超過400元。

聯發科推出全球第一顆5G系統單晶片（SoC），押寶中國大陸5G手機市場，這顆5G單晶片採用台積電7奈米製程生產，預計今年底到明年初逐漸產出，搭載這顆晶片的5G手機預計在明年首季問世，聯發科在5G手機領域上領先。

聯發科對明年5G市場看法正向樂觀，預估明年中國大陸5G手機市場將超過1億支，在領先的態勢下，聯發科將積極搶進市場，預計今年12月還會有更多5G晶片的相關細節將會出現，目前規劃推出的5G晶片支援Sub-6 GHz頻段，預計明年底將推出支援毫米波頻段的產品。

外資看好聯發科在5G領域的發展，10家外資陸續發表的報告同步喊買，給予買進或優於大盤的評等，目標價介於365~500元，且調高明後年聯發科5G產品營收占比，毛利率表現及獲利預估。

聯發科今（20)）股價以381.5元開高，一度拉升至388元，盤中漲幅1.44%；但外資則是連績兩個交易日賣超，昨日賣超113張，統計近五個交易日則是合計買超2,997張，投信連續四個交易日小幅買超聯發科，自營商則是連續買超兩個交易日。