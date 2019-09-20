精測盤中股價大漲攻上800元 列台股第三高價

2019-09-20 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



晶圓探針卡大廠精測（6510）發布最新5G OTA（Over The Air）半導體測試方案，成全球首家同時可提供5G低頻段及高頻段毫米波的半導體測試廠，該公司今年營收將力拚持平去年，明年5G相關產品將有更明顯助益，受此消息激勵，今（20）日該股股價一舉越過800元關盤卡，盤中一度大漲逾7%，股價最高來到854元，寫下今年以來股價新高。

受到5G商機未來將大幅貢獻營運成長動能的題材帶動，今日盤中精測股價具大漲表現，盤中股價最高上漲逾7%，來到854元，不僅是該股今年股價新高，同時也是台股第三高價格股，僅次於股王大立光及信驊，今日盤中信驊股價最高來到867元，和精測差距已明顯拉近。

總經理黃水可表示，目前是5G低頻段 sub 6GHz 相關半導體產品，進入旺季量產時期，近期營運表現回升，也是受到5G低頻段半導體測試的需求暢旺所帶動，另外，除了低頻段外，黃水可也表示，5G 高頻段毫米波OTA半導體測試方案也正式發布，精測今年取得 5G 低頻段測試訂單後，也加快腳步跨入高頻段測試市場。

對於5G相關產品目前對該公司的營運貢獻情況，黃水可表示，5G相關產品從近一季起貢獻營收，目前占比約5%，訂單包括國內外客戶，且相當分散，雖然目前比重仍不高，但不少研調機構陸續調高明年5G手機出貨預估，各機構預期明年的全球5G手機出貨總數，從1.2億支到2億支都有，因此，在看好明年需求持續成長下，該公司也看好5G產品將是帶動明年營運成長的重要動能。

中華精測資深研發經理黃振權說，5G NR較4G LTE的傳輸速度快上三至十倍，將為人們帶來更高速的便利科技生活，然而，5G NR和所有的科技一樣皆有其技術缺口，如何突破並提供客戶最佳的解決方案，正是中華精測技術的價值所在。