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FEM拉貨動能強勁 立積股價登170元上市掛牌以來新高

2019-09-20 12:07經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

受惠於下半年FEM強勁拉貨動能，帶動單月營收挑戰歷史新高，射頻元件立積（4968）在三大法人買盤促擁之下，今（20）日股價一舉突破上市掛牌以來歷史新高，盤中一度來到170元，漲幅達9.67%。

立積因受惠於歐美客戶及中國客戶轉單效應，2.4GHz及5GHz Wi-Fi FEM（射頻前端模組）下半年拉貨動能強勁，其中2.4GHz FEM在改善設計及製程技術提升後，效能提升、成本下降，競爭力明顯提升之下，獲得美國際大廠擴大採用，博通（Broadcom）、寬騰達（Quantenna）及西班牙客戶下半年增加拉貨數量。

此外，立積已於8月取得華為認證，FEM開始小量供應華為Wi-Fi路由器，由於立積5GHz FEM性價比優於競爭對手，加上中國去美化政策，轉單至非美系供應鏈，第3季已經見明顯替換美商零組件動作，加上第3季為大廠出貨旺季，對立積拉貨動能明顯轉強。

下半年業績動能明顯轉強，近日三大法人同步買超，其中外資買超1,131張、投信買超286張、自營商買超259張。法人表示，立積在FEM產品競爭力提升，受到歐美國際大廠擴大採用,，及中國廠商加速轉單，成為少數美中二國衝 突受惠者，手機用FEM將自10月開始出貨，龐大出貨量能將推升營收成長，預期帶動營收連創新高。

立積4G營收

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